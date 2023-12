FOTBAL Marți, 19 Decembrie 2023, 20:40

Deși mai sunt șase luni până la Campionatul European de fotbal din Germania, portarul belgian Thibaut Courtois a anunțat că nu se va recupera 100% după accidentare și nu va participa la turneul final.

Thibaut Courtois Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / Profimedia

Thibaut Courtois nu va evolua împortiva României la Euro 2024

România va întâlni Belgia în grupa E a Campionatului Mondial din 2024, dar adversarii tricolorilor nu vor putea conta pe portarul lui Real Madrid.

Accidentat la începutul lunii august, Courtois a fost operat și ar putea reveni pe teren abia în luna mai a anului viitor.

Totuși, belgianul a anunțat oficial că nu va face parte din lotul pentru Euro 2024.

„Din cauza accidentării, nu voi fi la Campionatul European. Mai întâi trebuie să mă recuperez 100% și este mai bine să nu fixez un termen. Dacă am noroc, voi putea juca în luna mai. Dar atunci nu voi putea să fiu total pregătit pentru turneul final.

Cred că este mai bine să ofer această clarificare echipei naționale. Nu vreau să fiu la doar 80%, în timp ce avem alți portari buni.

Voi lăsa orgoliul deoparte și voi susține echipa doar ca suporter. Sper să câștigăm titlul european” – a declarat Thibaut Courtois pentru Sporza.be.

21 de naționale au obținut deja calificarea la Euro 2024, iar cele trei care vor completa tabloul competiției din Germania vor veni din play-off-ul din Liga Națiunilor.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

