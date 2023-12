FOTBAL Marți, 19 Decembrie 2023, 16:56

0

Naționala României a fost des criticată în timpul preliminariilor pentru Campionatul European din 2024, iar Ianis Hagi vorbește acum, după calificarea la turneul final, despre șansele „tricolorilor” la competiția din Germania.

Ianis Hagi Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Grupa din preliminariile EURO 2024 „a fost câștigată cu talent”, spune Ianis Hagi

Ianis spune că nu a fost vorba de noroc în meciurile din preliminarii și este sigur că România poate obține calificarea în optimile EURO 2024.

„Eu simt că avem mult talent și cred sincer că încă nu ne-am atins potențialul maxim. Cred că nici Europa nu ne cunoaște, dar simt și sper că o va face vara viitoare.

Vom continua la fel, cu muncă și modestie, cu unitatea și coeziunea grupului, și așa vom reuși să trecem de grupe. La vară vom fi pe scena fotbalului european și va trebui să demonstrăm că avem valoare.

S-au spus multe, dar grupa a fost câștigată cu talent. N-ai cum să întorci scorul în Elveția fără talent, n-ai cum să întorci scorul cu Israel fără talent, n-ai cum să bați Elveția acasă fără talent.

Dar, în același timp, calificarea asta a fost doar un pas. L-am făcut, însă mai avem multe de arătat. Nu trebuie să renunțăm la valorile care ne-au adus la EURO. Ba chiar trebuie să adăugăm și altele, iar liderii din vestiar, alături de Mister (selecționerul Edi Iordănescu - n.r.), trebuie să avem grijă și să păstrăm tot ce am făcut bine.

În Ungaria, la finalul meciului cu Israel, uitați-vă la bucuria oamenilor din staff. Am o poză, când plecăm toți în fugă de pe bancă. Am dat zoom pe ea și am văzut acolo e explozie de bucurie. Uitați-vă la reacția staff-ului tehnic, medical, toți cei care sunt alături de echipa națională.

Bucuria pe care am reușit să o facem noi, jucătorii și staff-ul, ca grup, este incredibilă, cred că acea poză descrie cel mai bine ce s-a simțit atunci. Ceva incredibil!” - Ianis Hagi, citat de FRF.

21 de naționale au obținut deja calificarea la Euro 2024, iar cele trei care vor completa tabloul competiției din Germania vor veni din play-off-ul din Liga Națiunilor.

>> Adversarele României la Euro 2024 – Valoarea loturilor și cei mai periculoși jucători

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

>> Selecționerul României, optimist după tragerea la sorți a Euro 2024: „Să trecem de această grupă”

>> Regretul căpitanului României după tragerea la sorți a grupelor Euro 2024

>> Cât vor costa biletele la Euro 2024 și când vor fi puse în vânzare

>> Euro 2024: România, cea mai mică valoare de piață dintre echipele calificate - Întrecută și de Albania

>> Edi Iordănescu vorbește despre singurul merit al selecționerului după calificarea României la Euro 2024

>> Banii pe care România îi poate câștiga la EURO 2024 - Premiile oferite de UEFA