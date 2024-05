Roger Federer și Rafael Nadal au putut fi văzuți din nou împreună, o reclamă reunindu-i pe doi dintre cei mai iubiți jucători din istoria tenisului. Într-un cadru de poveste care a fost mai mult pe placul elvețianului, cei doi foști mari rivali s-au amuzat pe baza mai multor povestiri din cariera lor de vis.

Reclama pentru brandul Louis Vuitton i-a adus unul lângă altul pe Federer și Nadal. Într-un peisaj de iarnă, FEDAL-ul a produs un nou episod, dar de această dată în afara terenului de joc.

„Eu nu sunt atât de obișnuit cu zăpada cum este Roger”, s-a grăbit să se scuze Nadal. „E prima dată când vede zăpadă”, s-a amuzat copios Federer.

„Nu-mi mai simt urechile, dar mă bucur de filmare”, a completat ibericul făcând referire la peisajul în care a fost filmată respectiva reclamă.

Printre altele, cei doi mari campioni au fost întrebați dacă-și aduc aminte de prima lor întâlnire, iar răspunsurile celor doi au fost total diferite.

„Eu îmi amintesc (n.r. de prima întâlnire). Probabil că el nu”, a glumit Rafa. Răspunsul din partea lui Roger a fost unul pe măsură: „Eu nu țin minte”, după care a început să râdă.

„A fost când ai câștigat tu primul titlu la Wimbledon. Ce an a fost? 2003,” a spus mai departe Nadal. „Și, am fost amabil cu tine?” l-a chestionat elvețianul pe marele său rival.

„Ai fost puțin arogant”, i-a întors Nadal gluma. „Nu, serios, ai fost amabil. La acea vreme eu abia soseam în circuit ca junior și eram foarte timid. Dar ai fost foarte amabil,” a încheiat Nadal.

Întrebat despre cum și-ar dori ca lumea să-și amintească de el, Rafa a spus că omul Nadal este mai important decât jucătorul care a câștigat 22 de titluri de Grand Slam.

„La final, ceea ce mă va face să mă simt mândru și fericit este ca atunci când voi părăsi lumea tenisului oamenii care au lucrat în circuit (staff-uri, etc) să spună lucruri bune despre cum am fost în circuit. Mai mult despre mine ca persoană decât ca jucător de tenis.

Am realizat în carieră mai mult decât am visat vreodată, așa că pentru mine la final moștenirea lăsată ca persoană este cel mai important lucru” - Rafael Nadal.

„Dacă aș putea fi ținut minte mai mult ca personalitate decât ca jucător ar fi minunat. Dacă am fost un model pentru copii, asta m-ar face și pe mine fericit. Și ar fi frumos, așa cum a spus și Rafa, dacă oamenii ar fi fericiți să ne vadă din nou. Nu ceva de genul: oh, nu, iar tipul ăla”, și-a încheiat Roger Federer discursul.

Federer (42 de ani) și Nadal (37 de ani) au fost adversari în circuitul mondial în 40 de rânduri, scorul întâlnirilor directe fiindu-i favorabil ibericului, 24-16.

Prima întâlnire a avut loc la Mastersul de la Miami, în 2004 (victorie a lui Rafa în două seturi), iar ultima la Wimbledon în 2019: succes al elvețianului în patru seturi, în faza semifinalelor de la All England Club.

Împreună, cei doi mari jucători au 42 de titluri de Grand Slam cucerite: 20 de partea lui Roger și 22 de partea lui Rafa.

