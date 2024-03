TENIS Vineri, 29 Martie 2024, 08:52

Danielle Collins este marea surpriză a turneului WTA 1000 de la Miami, sportiva din SUA calificându-se în finala competiției din Florida după ce a eliminat încă o favorită, pe Ekaterina Alexandrova (cap de serie 14).

Danielle Collins Foto: Jason Heidrich / Icon Sportswire / Profimedia

Danielle Collins, în finala WTA Miami după ce a eliminat-o pe Ekaterina Alexandrova

Americanca în vârstă de 30 de ani a anunțat cu ceva timp în urmă că la finalul sezonului 2024 se va retrage din circuitul mondial, însă în lumina ultimelor rezultate rămâne de văzut dacă acest lucru se va mai produce cu adevărat.

Collins a cedat doar cinci gameuri (victorie cu 6-3, 6-2) împotriva jucătoarei care a eliminat-o de la Miami pe Iga Swiatek, lidera mondială și principala favorită a turneului din Florida.

Până la calificarea în finală, Collins a trecut de Bernarda Pera, Anastasia Potapova (30), Elina Avanesyan, Sorana Cîrstea (19), Caroline Garcia (23) și Ekaterina Alexandrova (14).

În finala din Florida, de pe Hard Rock Stadium, Danielle va da peste Elena Rybakina (a patra favorită și finalistă la ediția din 2023 de la Miami).

În circuitul WTA, cele două finale s-au intersectat în patru rânduri, scorul fiind 3-1 în favoarea Elenei (24 de ani).

Collins a triumfat în primul meci direct (San Jose, 2021), iar de la acel moment Rybakina a câștigat următoarele trei dueluri consecutive (Adelaide 2023, Australian Open 2023 și Abu Dhabi 2024).

FOUR career WTA finals at FOUR different levels for Danielle Collins!



Major - Australian Open \uD83E\uDD48

1000 - Miami ❓

500 - San Jose \uD83C\uDFC6

250 - Palermo \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/YYcWrAIqSH — Tennis Channel (@TennisChannel) March 29, 2024

Miami Open, turneu din categoria WTA 1000, are loc în perioada 19-31 martie. Se joacă pe suprafață hard și premiile acordate au valoare totală de $8,995,555. Campioana en-titre este Petra Kvitova (este însărcinată și nu participă la ediția din acest an).