TENIS Duminică, 21 Mai 2023, 11:38

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

1

​ITIA (Agenția Internațională de Integritate a Tenisului) a lansat o nouă acuzație la adresa Simonei Halep (neregularități în pașaportul biologic), iar Darren Cahill (fostul antrenor al româncei) a luat poziție pe contul personal de Instagram.

Simona Halep si Darren Cahill Foto: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

>> Reacția vehementă a Simonei Halep după ce a fost acuzată de ITIA de o nouă încălcare a programului antidoping

Darren Cahill, încredere totală în nevinovăția Simonei Halep în cazul de dopaj

Într-o postare pe Instagram, Darren Cahill spune că își menține fiecare cuvânt pe care l-a folosit în declarația făcută la scurt timp după ce Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj în luna octombrie a lui 2022.

„Îmi mențin fiecare cuvânt din declarația mea inițială din octombrie (n.r. 2022). Încrederea mea în Simona rămâne nezdruncinată. Aștept cu nerăbdare să aibă șansa de a-și prezenta cazul tribunalului independent cât mai curând posibil” - Darren Cahill, pe Instagram.

În octombrie 2022, Darren Cahill garanta: „Integritatea Simonei Halep este ireproșabilă”.

>> Cum se schimbă procesul Simonei Halep după acuzele ITIA - Precizările Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Ce este mai precis un pașaport biologic

Paşaportul Biologic al Sportivului (ABP) este cel care monitorizează anumite „variabile biologice” care dezvăluie indirect efectele dopajului, se arată pe site-ul oficial al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA).

„Principiul fundamental al Paşaportului Biologic al Sportivului (ABP) este de a monitoriza în timp anumite variabile biologice care dezvăluie indirect efectele dopajului mai degrabă decât să încerce să detecteze substanţa sau metoda de dopaj în sine”, precizează WADA, conform News.ro.

Organizaţiile antidoping pot integra paşaportul biologic în cadrul mai larg al unui program puternic antidoping cu următorul scop:

de a identifica sportivii care necesită atenţie suplimentară printr-o interpretare inteligentă şi în timp util a datelor din paşaport. ABP oferă informaţii valoroase care pot fi utilizate pentru a direcţiona mai eficient activităţile antidoping, cum ar fi testarea ţintă sau investigaţiile

de a urmări posibilele încălcări ale regulilor antidoping (ADRV) în conformitate cu articolul 2.2 (Utilizarea sau încercarea de utilizare de către un sportiv a unei substanţe interzise sau a unei metode interzise) din Codul mondial antidoping (Cod).

>> Răspunsul Simonei Halep după ce Patrick Mouratoglou a criticat dur ITIA în scandalul de dopaj

Audierea Simonei Halep în procesul de dopaj, una posibilă în data de 28 mai

În amintitul interviu pentru Tennis Majors, Simona a precizat la un moment dat că are programată o audiere în data de 28 mai, însă ITF, care deja i-a respins şi dovezile şi solicitarea de ridicare a suspendării provizorii, poate cere anularea audierii. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la acel moment.

ITIA precizează etapele care sunt urmate de obicei în astfel de cazuri de dopaj: testul /probe trimise la un laborator / rezultatele analitice raportate / rezultatele analizate / jucătorul este contactat / suspendarea provizorie / învinuirea sportivului / răspunsul jucătorului / jucătorul recunoaște în totalitate / jucătorul recunoaște doar parțial / decizie și sancțiune / jucătorul neagă / tribunal / decizie și sancțiune tribunal / recurs.

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

De știut:

Simona Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022).

Cazul Simonei va fi judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

>> Simona Halep și noua acuzație de dopaj - Ce scrie presa internațională

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar despărțirea a fost anunțată pe 22 septembrie.

Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din circuit

Darren Cahill este un nume foarte important în circuitul mondial al tenisului profesionist.

Australianul a reușit să-l facă pe Lleyton Hewitt cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie, iar pe Andre Agassi cel mai bătrân.

A cucerit de-a lungul carierei alături de elevii săi următoarele titluri de Grand Slam: US Open 2001 (cu Lleyton Hewitt), Australian Open 2003 (cu Andre Agassi), Roland Garros 2018 (cu Simona Halep) și Wimbledon 2019 (cu Simona Halep, a sfătuit-o și a participat la realizarea tacticii).