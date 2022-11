TENIS Miercuri, 02 Noiembrie 2022, 18:29

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Viața Simonei Halep merge mai departe după suspendarea provizorie primită în urma scandalului de dopaj, iar românca trebuie să respecte cu strictețe anumite reguli pentru a nu fi penalizată suplimentar de către Federația Internațională de Tenis.

Simona Halep Foto: lev radin / Alamy / Alamy / Profimedia

Simona Halep riscă o nouă suspendare dacă va apărea în zonele oficiale la meciurile de tenis

Simona Halep trebuie să suporte consecințele după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022, iar sancțiunile impuse de Federația Internațională de Tenis nu îi vor permite nici măcar să fie prezentă în zonele oficiale ale vreunei competiții naționale sau internaționale.

„Federația Internațională îi va aplica o nouă suspendare Simonei dacă va apărea în zonele oficiale la meciurile de tenis!” - a precizat antrenorul Mihai Rusu.

Președintele interimar al Federației Române de Tenis, George Cosac, a confirmat faptul că fostul lider WTA nu poate scăpa de aceste interdicții nici măcar la competițiile interne.

„Ea nu joacă în campionatul din România, ea n-a jucat de 10-15 ani la nicio echipă, la niciun turneu. Dacă Federația Internațională a suspendat-o, deci ea nu va juca nicio competiție!

Adică e clar că intră sub aceeași suspendare, ce suspendare să-i mai dau eu? Nu am din ce s-o suspend.

Ea e suspendată de Federația Internațională. Era considerată jucătoarea numărul 1, datorită clasamentului WTA. Dar ea în campionatul național n-a mai jucat de 15 ani.”

Simona Halep, simplă spectatoare la Billie Jean King Cup

Mai mult decât atât, Simona Halep nu va putea primi nici măcar acreditări la evenimentele desfășurate pe perioada suspendării și va fi prezentă la turneul Billie Jean King Cup doar din postura de simplu spectator, pe bază de bilet.

„Noi n-am invitat-o nicăieri, urma să vorbesc cu ea să vină ca spectatoare la Oradea. Deci nu o invitație specială!

Dacă se duce și își cumpără bilet, bănuiesc că poate să intre oriunde. Știți ce s-a întâmplat cu domnul Ilie Năstase la Mamaia.

Exact aceeași treabă! Era suspendat, dar s-a dus și și-a cumpărat bilet, intrând ca spectator.

E logic că Federația Română este sub Federația Internațională, dar am zis că nu are rost să facem noi ceva suplimentar.” - a spus George Cosac pentru ProSport.ro.