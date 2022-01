FOTO VIDEO Proteste pro Novak Djokovic în Australia - Sârbul, prima apariție la hotelul unde este ținut

Why is it acceptable to vilify, threaten and harass Novak Djokovic?

It is abhorrent.



Now they are threatening to cancel his visa



Every tennis player should protest and boycott the Aus Open.. teach these smartarse politicians a lesson.



Ps whoever did this sign deserves a medal!

Had to check out the scene myself at the Park Hotel where Djokovic is being detained and where his supporters have gathered to protest his impending deportation for being unvaccinated. #AusOpen

PM Morrison attempted to curry favour with the public by locking up Novak Djokovic for deportation & to distract us from his disastrous #covid debacle.



PM Morrison attempted to curry favour with the public by locking up Novak Djokovic for deportation & to distract us from his disastrous #covid debacle.

Wrong again. He's actually drawn attention to fact that #medevac refugees remain indefinitely detained in Park Hotel.#auspol

The protest is continuing at the Park Hotel immigration prison in solidarity with #medevac refugees indefinitely detained there.

Whatever the outcome for Novak Djokovic, he will go back to his privileged life while the refugees suffer unless we act. #FreeTheRefugees #GameOver





Desfășurarea evenimentelor pe scurt



Djokovic, care venise pentru a participa la Australian Open, i s-a spus miercuri că nu îndeplinește cerințele de vaccinare COVID-19.La scurt timp după această decizie, el a fost dus la Park Hotel, o unitate de carantină din Melbourne, după ce fusese ținut la aeroportul din oraș peste noapte și i s-a spus că va fi expulzat din țară în cursul zilei de joi, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată turneului.Park Hotel a găzduit deținuți guvernamentali începând din decembrie 2020, mulți dintre ei reținuți de ani de zile în timp ce solicitau vize pentru a rămâne în Australia. Peste 20 dintre ei se află încă acolo.În jurul hotelului, mai mulți fani s-au strâns, cu steaguri sârbe și mesaje pentru liderul mondial. Nole nu a ieșit chiar la geam pentru a-i saluta