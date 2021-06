Roland Garros: Surpriza zilei - Serena Williams, eliminată de Elena Rybakina / Roger Federer s-a retras

Ziua a opta

Terenul Suzanne Lenglen





Ziua de tenis pe această arenă începe la ora 12:00 (ora României) cu duelul dintre Sorana Cîrstea și Tamara Zidansek. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro.





Terenul Simonne Mathieu





De la ora 12:00, în primul meci al zilei, se vor duela perechile Irina Begu / Nadia Podoroska (România / Argentina) vs Clara Burel / Chloe Paquet (Franța).





Ce nume importante vor juca duminică la Paris:





Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova

Stefanos Tsitsipas vs Pablo Carreno Busta

Serena Williams vs Elena Rybakina

Alexander Zverev vs Kei Nishikori

Marketa Vondrousova vs Paula Badosa

Cristian Garin vs Daniil Medvedev.





Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).

Elena Rybakina a furnizat surpriza zilei la Roland Garros: a învins-o în două seturi pe Serena Williams , scor 6-3, 7-5.Elena Rybakina a câștigat primul set al confruntării cu Serena Williams, scor 6-3.l-a învins pe Cristian Garin, scor 6-2, 6-1, 7-5. Rusul îl va întâlni în sferturi pe Stefanos Tsitsipas.a trecut în trei seturi de Pablo Carreno Busta: 6-3, 6-2, 7-5. Grecul s-a calificat în sferturile competiției de la Paris.Știrea zilei de la Paris vine din partea lui: elvețianulînaintea partidei din optimi.(favorită 33) s-a calificat în sferturi după ce a trecut în trei seturi de, scor 6-4, 3-6, 6-2.(cap de serie nr. 31) s-a impus în fața Victoriei Azarenka (favorită 15), scor 5-7, 6-3, 6-2. Rusoaica s-a calificat în sferturi.Marketa Vondrousova și Paula Badosa au ajuns în set decisiv: 4-6, 6-3.După eliminarea Soranei Cîrstea , România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu.Zidansek salvează o minge de break și se califică în sferturiSorana revine de la 0-30 și câștigă primul său game în setul secundZidansek pare de neoprit în momentele acestea. Sorana nu mai are răspunsINFO Irina Begu și Nadia Podoroska s-au calificat în sferturile probei de dublu: 6-3, 6-1 vs Clara Burel / Chloe Paquet.Sorana a condus cu 40-15, dar au urmat două duble greșeli și Zidansek a mai făcut un break...Tamara lovește incredibil în aceste momente și se desprindeZidansek a intrat în transă, comite foarte puține greșeli și Sorana pare să își fi pierdut din concentrareSorana a avut trei mingi de break, dar nu a reușit să fructifice niciuna și Zidansek începe bine setulCele două jucătoare au mers cap la cap până la 3-3, însă au urmat trei puncte câștigate la rând de slovenă și Sorana (care nu a luat cele mai bune decizii) nu a mai putut reveni (a salvat doar prima minge de set -Sorana caută retururi decisive, însă acestea nu intră de fiecare dată., dar Zidansek a rezistat foarte bine și a trimis disputa în tiebreakBegu și Podoroska au câștigat primul set în fața cuplului Burel / Paquet, scor 6-3.Sorana își face fără probleme serviciulZidansek rezistă bine sub presiune și câștigă la 0 game-ul de serviciuAtacurile Soranei sunt foarte precise. Tamara va servi pentru a rămâne în setTamara se apără excelent, scapă din situații dificile și egaleazăGame alb pentru Sorana. Zidansek a cerut arbitrei să verifice urma ultimei lovituri, dar mingea a fost în terenCîrstea este foarte agresivă la retur, dar ratează loviturile decisiveSorana atacă excelent, continuă recitalul ofensiv din meciurile precedenteSorana este cea care dictează ritmul, dar Zidansek are un răspuns bun în acest gameGame de serviciu perfect pentru Sorana - a reușit inclusiv două lovituri superbe în lung de linieSorana are ghinion la prima minge de break (mingea a sărit ciudat de pe linie), dar Tamara trimite în fileu la a doua și românca egaleazăMeciul începe cu Sorana la serviciu. Zidansek profită de câteva erori ale Soranei și face break-ul în debutul partideiINFO A început și meciul de dublu Begu / Podoroska vs Burel / Paquet.Arbitră de scaun va fi Morgane Lara.La Paris sunt 18 grade Celsius.Sorana și Tamara au intrat pe terenul Suzanne Lenglen.Câștigătoarea partidei dintre Cîrstea și Zidansek va juca în sferturi cu învingătoarea meciului dintre Marketa Vondrousova și Paula Badosa.​