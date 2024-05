TENIS Miercuri, 01 Mai 2024, 09:39

0

Novak Djokovic n-a reușit să câștige vreun titlu în 2024, iar rezultatele sub așteptări din începutul sezonului nu au rămas fără urmări. Liderul ierarhiei ATP a anunțat marți că Marco Panichi (antrenorul de fitness) nu va mai face parte din echipa sa.

Novak Djokovic Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Novak Djokovic a anunțat despărțirea de preparatorul fizic Marco Panichi

Nole, care luna trecută a pus capăt colaborării cu antrenorul croat Goran Ivanisevic, a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram. Panichi a fost preparatorul fizic al lui Djokovic în ultimii șapte ani.

„Mare Marco, ce ani de colaborare am avut! Am atins vârful, am câștigat trofee, am doborât recorduri. Dar, mai mult decât orice, m-au bucurat zilele noastre obișnuite petrecute împreună în și în afara sălii de gimnastică.

Mulțumesc, Romanista (așa cum îți spunea Goran) pentru toată energia ta, pentru efortul depus și timpul investit în a mă face cel mai bun jucător și cea mai bună persoană. Multă dragoste și abia aștept să ne revedem la Roma! Forzaaaa” - Novak Djokovic.

În acest an, Djokovic s-a oprit în semifinale la Australian Open (învins de Jannik Sinner), în turul trei la Indian Wells (a pierdut surprinzător în fața lui Luca Nardi) și în semifinale la Monte Carlo (a fost eliminat de Casper Ruud).

Djokovic a renunțat la Madrid Open pentru a se concentra pe turneele de Grand Slam și pe Jocurile Olimpice de la Paris, dar intenționează să participe la Roma (8-19 mai).

Săptămâna trecută, sârbul a dezvăluit că ia în considerare posibilitatea de a rămâne fără antrenor.

Recordurile principale ale lui Novak Djokovic

Născut pe 22 mai 1987, la Belgrad, Djokovic deține în acest moment multe dintre recordurile din tenis, dar cele mai importante sunt următoarele trei: cele mai multe titluri de Grand Slam, cele mai multe turnee de tip Masters (ATP 1000) și cele mai multe săptămâni din postura de lider ATP.

Locul 1 ATP la finalul sezonului

1 Novak Djokovic 8

2 Pete Sampras 6

3 Roger Federer / Jimmy Connors / Rafael Nadal 5 etc.

Clasamentul titlurilor de Grand Slam

1 Novak Djokovic 24

2 Rafael Nadal 22

3 Roger Federer 20 (retras)

Clasamentul turneelor Masters

1 Novak Djokovic 39

2 Rafael Nadal 36

3 Roger Federer 28 (retras)

Săptămâni pe locul 1 ATP

1 Novak Djokovic 423

2 Roger Federer 301

3 Pete Sampras 286 etc.

Turneul Campionilor, cele mai multe titluri

1 Novak Djokovic 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

2 Roger Federer 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

3 Ivan Lendl 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

3 Pete Sampras 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

5 Ilie Năstase 4 (1971, 1972, 1973, 1975) etc.