VIDEO Învinsă cu propriile-i arme: Serena Williams, eliminată în optimi de la Roland Garros

​​Visul Serenei Williams de a o egala pe Margaret Court (24 de trofee) în ierarhia titlurilor de Grand Slam nu se va împlini (nici) la Roland Garros. Americanca a părăsit întrecerea de la Porte D'Auteuil în optimi: 3-6, 5-7 cu Elena Rybakina, favorita numărul 21 a competiției pariziene.

Culoarul părea unul favorabil pentru Serena de a cuceri titlul major cu numărul 24 al carierei: marele favorite părăsiseră întrecerea de la Paris (abandonând sau învinse pe teren), iar americanca avea șansa ei.

A dat însă în optimi peste o Elena care a părut mai emoționată la interviul de după victorie decât în timpul meciului.



Serena, învinsă cu propriile arme

Marea campioană americană s-a zbătut, a dat senzația în două rânduri că poate reveni în meci, dar agresivitatea adversarei și propriile erori au stat în calea fericirii Serenei.

Rybakina a servit puternic și precis (mai ales când a avut mai mare nevoie), a lovit cu mare forță (1.84 metri, dispune de o putere impresionantă în execuții) de pe ambele părți (forehandul a fost la un nivel foarte bun, iar backhandul a fost stabil) și nu a lăsat-o pe adversară să-și etaleze jocul ofensiv.

Americanca a fost obligată în multe rânduri să lovească din deplasare, tactica Elenei fiind în mod evident aceea de a-și plimba constant adversara dintr-o parte în alta (i-a redus considerabil timpul de reacție). De fapt, Rybakina a invins-o pe Serena cu propriile arme.

De o oră și 17 minute a avut nevoie Elena Rybakina pentru a o elimina pe Serena Williams de la Roland Garros.



Rezumatul partidei dintre Rybakina și Williams:

Americanca va încerca să o egaleze pe Margaret Court la Wimbledon, turneu unde s-a impus în șapte rânduri (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016).

