Champions League, semifinale Miercuri, 01 Mai 2024

​Carlo Ancelotti s-a declarat satisfăcut de remiza obținută de Real Madrid pe terenul lui Bayern Munchen (2-2, manșă tur din semifinalele Champions League), însă au existat și lucruri care l-au deranjat pe antrenorul italian.

Carlo Ancelotti Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

>> Champions League: Remiză spectaculoasă între Bayern Munchen și Real Madrid, în prima manșă a semifinalelor

Carlo Ancelotti: „Bayern Munchen și-a arătat cea mai bună versiune, noi nu cred că am făcut-o”

Conștient de cât de greu este de obținut un rezultat pozitiv pe Allianz Arena, Ancelotti spune că 2-2 „este un rezultat bun”, dar consideră că Realul nu și-a arătat cea mai bună versiune în Germania și speră că acest lucru se va schimba la returul de pe „Santiago Bernabeu”.

„Ne-au dat două goluri la începutul reprizei secunde. Ei au arătat cea mai bună versiune a lor și nu cred că noi am făcut-o, dar avem timp să o arătăm miercurea viitoare. Cred că este un rezultat bun, dar șansele de calificare sunt în continuare egale. Bayern are multă calitate.

În prima repriză ne-am apărat, dar cu puțină intensitate, în repriza a doua, când au preluat conducerea, am început să presăm un pic mai mult, senzația a fost că ne-am simțit confortabil, dar ne-a lipsit intensitatea. Am terminat meciul destul de bine, la egalitate, a trebuit să suferim 90 de minute într-o atmosferă pe care o știe toată lumea.

Am controlat mingea în unele momente, am avut posesia. Ei nu au pus prea multă presiune, a fost spațiu. Au ținut linia destul de sus și am profitat cu o pasă fantastică a lui Kroos și o mișcare fantastică a lui Vinicius.

Prin schimbări am căutat un pic mai multă energie, Kroos a făcut un meci foarte bun, iar Bellingham a avut crampe, dar am băgat picioare proaspete și ceva trebuia să se schimbe, am instrumente pe bancă și trebuie să profit de ele.

Suntem bine poziționați în La Liga și în Champions League, trebuie să încercăm să ajungem la Londra (pe Wembley, în finală - n.r.).

Cred că Vinicius poate juca acolo (atacant central - n.r.) pentru că a învățat să se miște fără minge și să pătrundă. Evident, trebuie să ai un mijlocaș care să-ți aducă mingea, precum Kroos” - Carlo Ancelotti, citat de Marca.

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Bayern Munchen și Real Madrid, scor 2-2.

*Trebuie să ai un cont pe siteul UEFA pentru a vedea imaginile.

Bayern Munchen - Real Madrid 2-2

Au marcat: Sane ('53), Kane ('57 penalty) / Vinicius ('24, '83 penalty).

De știut:

Reamintim că miercuri, 1 mai (de la ora 22:00), va avea loc meciul dintre Borussia Dortmund și PSG, care va fi transmis în format LiveBLOG pe HotNews.ro.