Eroare a BBC într-un material comemorativ - Kobe Bryant, confundat cu LeBron James

Imaginile prezentate de BBC în cadrul jurnalului de ştiri de la ora 22.00 făceau referire la faptul că James l-a întrecut pe Bryant ca număr de puncte marcate în carieră.Vocea din off nu a explicat de ce telespectatorii l-au văzut pe James pe ecrane şi nu pe Bryant.Telespectatorii au semnalat în mediul online eroarea, criticând BBC pentru confuzia făcută între cele două vedete ale baschetului american.Bryant, de cinci ori campion NBA, a jucat întreaga carieră - 20 de ani - la Los Angeles Lakers, înainte de a se retrage în 2016.James, care a jucat de asemenea la Lakers, l-a întrecut pe Bryant şi a devenit al treilea cel mai bun marcator din NBA din toate timpurile.LeBron James are 33.655 de puncte, cu 12 mai multe decât Bryant.Kobe Bryant, în vârstă de 41 de ani, a murit duminică, împreună cu fiica lui în vârstă de 13 ani şi alte şapte persoane, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbuşit în apropiere de Los Angeles.La finalul buletinului de ştiri al BBC, prezentatoarea Reeta Chakrabarti a prezentat scuze: „În materialul despre moartea lui Kobe Bryant, într-unul dintre segmente, am arătat din greşeală imagini cu un alt jucător de baschet, LeBron James. Ne cerem scuze pentru eroare”.După 15 minute, Paul Royall, editor BBC News, a publicat pe Twitter un mesaj de scuze. El a precizat că în program au fost folosite greşit imagini cu LeBron James.„Prezentăm scuze pentru această eroare umană, care este sub standardele programului nostru”.Greşeala BBC a fost remarcată de alţi jurnalişti, precum Nadine White de la Huffington Post, producătorul de radio şi televiziune Geoff Jein, care a semnalat că pe spatele jucătorului era scris numele - James, şi de Mark Austin, prezentator de ştiri la Sky News.Nu este prima dată când BBC este nevoită să prezinte scuze pentru că a confundat două personalităţi, potrivit site-ului televiziunii britanice.În iulie 2018, reprezentanţii BBC Newsnight s-au scuzat pentru că l-au arătat pe jucătorul de cricket Wasim Akram în locul fostului coleg Imran Khan, devenit politician.