Sediul Primăriei din Los Angeles, iluminat în violet şi auriu / Dallas Mavericks retrage tricoul cu numărul 24

Sediul Primăriei din Los Angeles a fost iluminat, duminică seară, începând cu ora 8.24, în violet şi auriu, în semn de omagiu pentru Kobe Bryant, scrie News.ro.



Lights for a legend.



Los Angeles City Hall lit in purple and gold starting at 8:24 p.m. this evening in honor of Kobe Bryant’s storied championship career and in memory of Bryant, his daughter, Gianna, and all who perished in today’s tragedy. pic.twitter.com/1una7Aj98Z