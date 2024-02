SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 29 Februarie 2024, 23:34

După o primă repriză modestă, FCSB a ieșit total schimbată de la cabine în partida cu FC Voluntari, reușind să întoarcă scorul într-un interval de doar șase minute. Elias Charalambous a dezvăluit transformarea de la pauză.

Elias Charalambous Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elias Charalambous și schimbările care au decis meciul dintre FCSB și Voluntari

Cu Miculescu, Radaslavescu și Alhassan trimiși în startul reprizei secunde în locul lui Phelipe, Popescu și Lixandru, FCSB a arătat total diferit la Voluntari.

Vicecampioana a revenit excelent și a întors rezultatul, reușind să se impună cu scorul de 2-1.

Antrenorul Elias Charalambous a vorbit despre schimbarea de atitudine care a făcut diferența în partida care a readus-o pe FCSB la zece puncte peste Rapid.

„V-am spus că va fi un meci dificil. Nu am început bine, am primit gol. Am vorbit cu ei la pauză să schimbăm ceva. Am devenit mult mai agresivi, iar atitudinea s-a schimbat.

Azi a fost vorba despre atitudine. Lipsa de agresivitate a fost cea mai mare problemă în prima repriză.

Am schimbat câteva lucruri. Avem nevoie de jucători care fac diferența. Trebuie să ne recuperăm, urmează un meci greu. Toate schimbările au fost bune. Mulți dintre jucătorii care intră de pe bancă schimbă jocul.

Vrem să împărțim această victorie cu Pantea. Va fi foarte dificil cu Petrolul Ploiești. Am spus că va fi dificil. Mulți au ridicat din sprânceană, dar așa a fost” – a declarat Elias Charalambous, conform DigiSport.

În penultima etapă a sezonului regular, FCSB va întâlni pe teren propriu Petrolul Ploiești, duminică de la ora 20:30.

SuperLiga, etapa a 28-a

U Craiova 1948 - Poli Iași 1-1

Dinamo București - FC Hermannstadt 1-0

Oțelul Galați - CFR Cluj2-2

Universitatea Cluj - Farul Constanța 1-0

Rapid București - UTA Arad 4-1

FC Botoșani - Sepsi Sf. Gheorghe 1-2

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 2-3

FC Voluntari - FCSB 1-2

Clasamentul SuperLigii după etapa a XXVIII-a

1. FCSB 61 puncte

2. Rapid București 51

3. CFR Cluj 49

4. Universitatea Craiova 45

5. Farul Constanța 41

6. Universitatea Cluj 38

7. Sepsi Sf. Gheorghe 37

8. FC Hermannstadt 37

9. UTA Arad 37

10. Petrolul Ploiești 35

11. Oțelul Galați 33

12. U Craiova 1948 31

13. Poli Iași 31

14. FC Voluntari 27

15. Dinamo București 25

16. FC Botoșani 20.