Duminică, 26 Noiembrie 2023, 18:38

Chiar dacă era deja campion mondial la ora întrecerii, Max Verstappen a încheiat cum se cuvine sezonul 2023 și a câștigat și cursa de la Abu Dhabi.

Max Verstappen Foto: action press / - / Profimedia

Max Verstappen, 19 victorii într-un sezon de Formula 1

Max Verstappen a fost de pe altă planetă în anul 2023 și a dominat la toate capitolele ierarhia din Formula 1.

Campionul en-titre și-a demonstrat valoare și în ultima cursă a sezonului, cea de la Abu Dhabi, unde a fost din nou la înălțime pe circuit.

Verstappen a declarat imediat după ultima cursă din an că este foarte încântat de monopostul său și că nu știe ce ar putea îmbunătăți în următorul sezon de Formula 1.

„Toată echipa ar trebui să fie mândră de această performanță, a fost un an incredibil. Le mulțumesc tuturor și îi sunt recunoscător lui Franz Tost, pentru care a fost ultima cursă în calitate de manager principal. Mulți dintre noi am crescut sub conducerea lui Franz și apreciem acest lucru.

19 victorii, nu este incredibil? M-am emoționat foarte tare în timpul ultimului tur, pentru că știam că este ultimul tur pe care îl voi petrece în această mașină incredibilă. Am fost surprins de cât de mișcat am fost.

Le mulțumesc mult tuturor celor din echipă. Întotdeauna am spus că scopul meu este să devin mai bun de la an la an, dar să fim sinceri, nu știu cum voi putea face acest lucru în următorul sezon.

Constructorii lucrează deja la mașina pentru următorul sezon, dar realizez că adversarii noștri nu dorm, vor să ne prindă din urmă anul următor și va trebui să ne autodepășim pentru a rămâne în frunte.” - a încheiat Max Verstappen, potrivit speedweek.com.

Formula 1 - Clasamentul final al piloților în 2023

1. Max Verstappen (Red Bull) 575 puncte / campion

2. Sergio Perez (Red Bull) 285

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 234

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 206

5. Charles Leclerc (Ferrari) 206

6. Lando Norris (McLaren) 205

7. Carlos Sainz (Ferrari) 200

8. George Russell (Mercedes) 175

9. Oscar Piastri (McLaren) 97

10. Lance Stroll (Aston Martin) 74

11. Pierre Gasly (Alpine) 62

12. Esteban Ocon (Alpine) 58

13. Alexander Albon (Williams) 27

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10

16. Nico Hulkenberg (Haas) 9

17. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 6

18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6

19. Kevin Magnussen (Haas) 3

20. Liam Lawson (AlphaTauri) 2

21. Logan Sargeant (Williams) 1

22. Nyck De Vries (AlphaTauri) 0

Formula 1 - Clasamentul final al constructorilor în 2022

1. RedBull 860 puncte / campioană

2. Mercedes 409

3. Ferrari 406

4. McLaren 302

5. Aston Martin 280

6. Alpine Renault 120

7. Williams 28

8. AlphaTauri 25

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12.

Sezonul 2023 din Formula 1, toate etapele și câștigătorii

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku - Învingător Sergio Perez

7 mai: Miami - Învingător Max Verstappen

21 mai: Emilia Romagna / Imola - ANULAT

28 mai: Monaco / Monte Carlo - Învingător Max Verstappen

4 iunie: Spania / Barcelona - Învingător Max Verstappen

18 iunie: Canada / Montreal - Învingător Max Verstappen

2 iulie: Austria / Spielberg - Învingător Max Verstappen

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone - Învingător Max Verstappen

23 iulie: Ungaria / Hungaroring - Învingător Max Verstappen

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps - Învingător Max Verstappen

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort - Învingător Max Verstappen

3 septembrie: Italia / Monza - Învingător Max Verstappen

17 septembrie: Singapore / Marina Bay - Învingător Carlos Sainz

24 septembrie: Japonia / Suzuka - Învingător Max Verstappen

8 octombrie: Qatar / Losail - Învingător Max Verstappen

22 octombrie: SUA / Austin - Învingător Max Verstappen

29 octombrie: Mexic / Mexico City - Învingător Max Verstappen

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo - Învingător Max Verstappen

18 noiembrie: Las Vegas - Învingător Max Verstappen

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina - Învingător Max Verstappen.