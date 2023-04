MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTRALIA!!! \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA\uD83C\uDFC6



The Dutchman reigns supreme to take a maiden win Down Under after a chaotic race!!!! \uD83E\uDD2F#AusGP @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/TWDBqanqQo