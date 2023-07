RedBull a ajuns la 12 victorii consecutive în Formula 1 (un record), după ce Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Ungariei, duminică, pe Hungaroring.

Campionul en-titre i-a devansat pe Lando Norris (McLaren) și Sergio Perez (RedBull - a început cursa de pe locul 9). Plecat din pole-position, Lewis Hamilton a terminat pe locul 4.

Cu 7 victorii consecutive, Max Verstappen i-a egalat pe Alberto Ascari, Nico Rosberg şi Michael Schumacher. Olandezul se află la doar două victorii de recordul lui Sebastian Vettel (2013).

RedBull a obținut a 11-a victorie consecutivă în acest sezon și a egalat recordul echipei McLaren din 1988.

