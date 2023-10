MOTOR Luni, 30 Octombrie 2023, 00:06

0

Deși a câștigat deja al treilea titlu mondial consecutiv, Max Verstappen a dominat cursa de la Mexico City și și-a surclasat încă o dată rivalii. Podiumul a fost completat de Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

Max Verstappen Foto: Independent Photo Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Lewis Hamilton, al doilea pe circuitul din Mexico City

Max Verstappen este câștigătorul Marelui Premiu al Mexicului.

Lewis Hamilton (Mercedes Benz) și Charles Leclerc (Ferrari, plecat din pole position) au completat podiumul, în timp ce Carlos Sainz a încheiat cursa pe locul 4.

În turul cu numărul 33, Magnussen a ieșit din decor și cursa a fost întreruptă pentru minute bune.

Cu triumful din Mexic, Max Verstappen a stabilit recordul pentru cele mai multe victorii într-un sezon, 16.

The records keep tumbling for @Max33Verstappen



An incredible 16th win of the season \uD83E\uDD29#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/q9XrlRcmhr — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Clasamentul piloților

1 Max Verstappen (RedBull) 491 puncte / campion

2 Sergio Perez (RedBull) 240

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 220

4 Carlos Sainz (Ferrari) 183

5 Fernando Alonso (Aston Martin) 183

6 Lando Norris (McLaren) 169

7 Charles Leclerc (Ferrari) 166

8 George Russell (Mercedes) 151

9 Oscar Piastri (McLaren) 87

10 Pierre Gasly (Alpine) 56.

Clasamentul constructorilor

1 Red Bull 731 puncte / campioană

2 Mercedes 371

3 Ferrari 349

4 McLaren 256

5 Aston Martin 236

6 Alpine 101

7 Williams 28

8 AlphaTauri 16

9 Alfa Romeo 16

10 Haas 12.

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku - Învingător Sergio Perez

7 mai: Miami - Învingător Max Verstappen

21 mai: Emilia Romagna / Imola - ANULAT

28 mai: Monaco / Monte Carlo - Învingător Max Verstappen

4 iunie: Spania / Barcelona - Învingător Max Verstappen

18 iunie: Canada / Montreal - Învingător Max Verstappen

2 iulie: Austria / Spielberg - Învingător Max Verstappen

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone - Învingător Max Verstappen

23 iulie: Ungaria / Hungaroring - Învingător Max Verstappen

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps - Învingător Max Verstappen

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort - Învingător Max Verstappen

3 septembrie: Italia / Monza - Învingător Max Verstappen

17 septembrie: Singapore / Marina Bay - Învingător Carlos Sainz

24 septembrie: Japonia / Suzuka - Învingător Max Verstappen

8 octombrie: Qatar / Losail - Învingător Max Verstappen

22 octombrie: SUA / Austin - Învingător Max Verstappen

29 octombrie: Mexic / Mexico City - Învingător Max Verstappen

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina.