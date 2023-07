MOTOR Luni, 31 Iulie 2023, 17:59

Lewis Hamilton nu a reușit o clasare decât pe locul 4 în Marele Premiu al Belgiei, ceea ce înseamnă că Mercedes pierde tot mai mult teren în lupta pentru supremație in Formula 1.

Lewis Hamilton si monopostul Mercedes Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Lewis Hamilton, nemulțumit de monopost în Marele Premiu al Belgiei

După ce în Ungaria a terminat pe locul 4, Lewis Hamilton (Mercedes) a repetat performanța și pe circuitul de la Spa Francorchamps, acolo unde Max Verstappen a fost de neoprit, în ciuda faptului că a pornit de pe poziția a șasea din grila de start.

Pilotul celor de la Mercedes a încercat să găsească explicațiile pentru un nou eșec suferit de constructor, precizând că monopostul este cel care îi dă mari bătăi de cap.

„Cred că a fost ca o cursă amicală, fără miză. Lucrurile nu au funcționat prea bine pentru noi, iar eu nu am putut ține pasul cu monoposturile din fața mea (n.r. Ferrari și Red Bull).

M-am chinuit la început. Partea din spate e cea mai mare problemă a noastră. Mașina a părut că sare de multe ori anormal pe circuit. E fix ceea ce pățeam anul trecut.

Spre final, am ținut aproape de Ferrari, la câteva secunde, dar nu m-am putut apropia mai mult. Am făcut cel mai rapid tur pe final și am mărit avansul față de mașina din spate. A fost bine. Au fost condiții meteo grele și a fost dificil pe circuit.” - a declarat Lewis Hamilton, potrivit Motorsport.com.

Cu puțin noroc, Lewis Hamilton poate face uitate performanțele negative de la ultimele curse pe 27 august, când urmează întrecerea de la Zandvoort.

Formula 1 - Clasamentul piloților

1. Max Verstappen (RedBull) 314 puncte

2. Sergio Perez (RedBull) 189

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 148

5. Charles Leclerc (Ferrari) 99

6. George Russell (Mercedes) 99

7. Carlos Sainz (Ferrari) 92

8. Lando Norris (McLaren) 69

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47

10. Esteban Ocon (Alpine) 35

11. Oscar Piastri (McLaren) 34

12. Pierre Gasly (Alpine) 22

13. Alexander Albon (Williams) 11

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

19. Logan Sargeant (Williams) 0

20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

21. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0.

Formula 1 - Clasamentul constructorilor

1. RedBull 503 puncte

2. Mercedes 247

3. Aston Martin 196

4. Ferrari 191

5. McLaren 103

6. Alpine 57

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3.

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku - Învingător Sergio Perez

7 mai: Miami - Învingător Max Verstappen

21 mai: Emilia Romagna / Imola - ANULAT

28 mai: Monaco / Monte Carlo - Învingător Max Verstappen

4 iunie: Spania / Barcelona - Învingător Max Verstappen

18 iunie: Canada / Montreal - Învingător Max Verstappen

2 iulie: Austria / Spielberg - Învingător Max Verstappen

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone - Învingător Max Verstappen

23 iulie: Ungaria / Hungaroring - Învingător Max Verstappen

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps - Învingător Max Verstappen

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort

3 septembrie: Italia / Monza

17 septembrie: Singapore / Marina Bay

24 septembrie: Japonia / Suzuka

8 octombrie: Qatar / Losail

22 octombrie: SUA / Austin

29 octombrie: Mexic / Mexico City

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina