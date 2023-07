MOTOR Duminică, 30 Iulie 2023, 19:31

​Max Verstappen a ajuns la 8 victorii consecutive după ce duminică a câștigat Marele Premiu al Belgiei. Cu toate că a plecat de pe locul 6 din grila de start, campionul en-titre a explicat la finalul cursei care a fost secretul revenirii sale.

Max Verstappen Foto: Qian Jun / Xinhua News / Profimedia

Max Verstappen, foarte încântat de monopostul său în cursa de la Spa Francorchamps

Max Verstappen este de neoprit după ce a obținut o victorie și în Marele Premiu al Belgiei.

Pilotul celor de la RedBull fusese penalizat cu 5 locuri înaintea cursei, dar nu a avut niciun fel de problemă și a preluat șefia întrecerii în turul al 16-lea, când l-a depășit pe colegul său Sergio Perez.

La finalul cursei, Max Verstappen a dezvăluit care a fost secretul pe circuitul de la Spa Francorchamps, subliniind că este foarte încântat de monopostul în care concurează.

„A fost ceva nou să plec de pe 6. Știam că avem o mașină extraordinară și mi-am propus să avansez în primul viraj, să nu fiu prins în pluton. A funcționat perfect și cred că am luat cele mai bune decizii.

Am fost puternici încă de la început și mi-am impus repede ritmul. Am încetinit puțin atunci când mi s-a spus. E o cursă care solicită foarte mult pneurile. Nu am vrut să fac lucruri care nu erau necesare și am ajuns cu bine la final.

A început ploaia la un moment dat și asta te putea păcăli deoarece traseul a devenit mai alunecos. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău.” - a spus campionul en-titre.

Formula 1 - Clasamentul piloților

1. Max Verstappen (RedBull) 314 puncte

2. Sergio Perez (RedBull) 189

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 148

5. Charles Leclerc (Ferrari) 99

6. George Russell (Mercedes) 99

7. Carlos Sainz (Ferrari) 92

8. Lando Norris (McLaren) 69

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47

10. Esteban Ocon (Alpine) 35

11. Oscar Piastri (McLaren) 34

12. Pierre Gasly (Alpine) 22

13. Alexander Albon (Williams) 11

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

19. Logan Sargeant (Williams) 0

20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

21. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0.

Formula 1 - Clasamentul constructorilor

1. RedBull 503 puncte

2. Mercedes 247

3. Aston Martin 196

4. Ferrari 191

5. McLaren 103

6. Alpine 57

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3.

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku - Învingător Sergio Perez

7 mai: Miami - Învingător Max Verstappen

21 mai: Emilia Romagna / Imola - ANULAT

28 mai: Monaco / Monte Carlo - Învingător Max Verstappen

4 iunie: Spania / Barcelona - Învingător Max Verstappen

18 iunie: Canada / Montreal - Învingător Max Verstappen

2 iulie: Austria / Spielberg - Învingător Max Verstappen

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone - Învingător Max Verstappen

23 iulie: Ungaria / Hungaroring - Învingător Max Verstappen

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps - Învingător Max Verstappen

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort

3 septembrie: Italia / Monza

17 septembrie: Singapore / Marina Bay

24 septembrie: Japonia / Suzuka

8 octombrie: Qatar / Losail

22 octombrie: SUA / Austin

29 octombrie: Mexic / Mexico City

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina