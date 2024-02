FOTBAL Joi, 01 Februarie 2024, 15:19

Perioada de transferuri se încheie la data de 1 februarie, iar Federația Română de Fotbal a alcătuit o listă a tuturor fotbaliștilor români care evoluează în străinătate, în primele trei eșaloane, cu câteva luni înainte de Campionatul European din Germania.

România, reprezentată de fotbaliști în Europa, America și Țările Arabe

Mai sunt câteva luni până la Campionatul European din Germania (14 iunie - 14 iulie), iar în afara SuperLigii, România mai are reprezentanți atât în alte țări din Europa, cât și din America sau Țările Arabe.

FRF a publicat o listă cu toți fotbaliștii români care joacă peste hotare, în primele trei eșaloane.

UEFA

ANDORRA: Raul Feher (26 ani, Inter Club d’Escaldes)

ANGLIA: Radu Drăgușin (21 ani, Tottenham), Ionuț Radu (26 ani, Bournemouth)

AUSTRIA: Răzvan Boca (18 ani, First Vienna, L2)

BELGIA: Andrei Dragomir (20 ani, Dessel Sport, L3)

CIPRU: Andrei Artean (30 ani, Apollon Limassol), Valentin Costache (25 ani, Apollon Limassol), Adrian Rus (27 ani, Pafos), Vlad Dragomir (24 ani, Pafos), Răzvan Grădinaru (28 ani, Karmiotissa)

• L2: Robert Stoicea (19 ani, Digenis Ypsona)

ELVEȚIA: Rareș Ilie (20 ani, Lausanne)

FRANȚA: Alexi Pitu (21 ani, Bordeaux, L2), Tony Strata (19 ani, Ajaccio, L2)

GRECIA: Sebastian Mladen (32 ani, Panetolikos), Claudiu Bălan (29 ani, Giannina), Călin Popescu (22 ani, Volos)

• L2: Vasile Sova (18 ani, Iraklis Salonic)

GERMANIA: Darius Ghindovean (22 ani, Preussen Munster, L3)

ISRAEL: Andrei Păun (28 ani, Bnei Sakhin), Antonio Sefer (23 ani, Hapoel Beersheva)

IRLANDA: Cristian Măgerușan (24 ani, Bray Wanderers, L2)

ISLANDA: Andrei Apostu (22 ani, Dalvik/Reynir, L2)

ITALIA: Răzvan Marin (27 ani, Empoli), Mihai Popa (23 ani, AC Torino), Rareș Burnete (20 ani, Lecce), Alexandru Borbei (20 ani, Lecce), Adres Sfait (19 ani, Salernitana)

• L2: Dennis Man (25 ani, Parma), Valentin Mihăilă (23 ani, Parma), George Pușcaș (27 ani, Bari), Marius Marin (25 ani, Pisa), Ionuț Nedelcearu (27 ani, Palermo), Denis Hergheligiu (24 ani, Feralpisalo), Marcus Păcurar (18 ani, Feralpisalo), Andrei Mărginean (22 ani, Ternana), Gabriele Boloca (22 ani, Ternana)

• L3: Mihai Gușu (27 ani, Albinoleffe), Sergiu Suciu (33 ani, AC Trento), Eduard Duțu (22 ani, Virtus Francavilla), Robert Toma (19 ani, Lucchese)

MALTA: Binu Bairam (23 ani, Hibernians FC), Andrei Ciolacu (31 ani, Birkirkara FC)

MOLDOVA: Alexandru Misarăș (26 ani, Zimbru Chișinău)

POLONIA: Bogdan Racovițan (23 ani, Rakow Czestochowa), Virgil Ghiță (25 ani, MKS Cracovia), Cornel Râpă (34 ani, MKS Cracovia), Valentin Cojocaru (28 ani, Pogon Szczecin), Marco Ehmann (23 ani, Stal Mielec), Marius Briceag (31 ani, Korona Kielce), Bogdan Țîru (29 ani, Warta Poznan)

• L2: Andrei Chindriș (25 ani, Lechia Gdansk)

PORTUGALIA: Alex Dobre (25 ani, Famalicao), Miguel Constantinescu (18 ani, Vizela)

RUSIA: Eric Bicfalvi (35 ani, FC Ural)

SAN MARINO: Mihail Brumă (28 ani, San Giovanni)

SLOVENIA: Marco Dulca (24 ani, Celje)

SPANIA: Ianis Hagi (25 ani, Alaves), Horațiu Moldovan (26 ani, Atletico Madrid), Andrei Rațiu (25 ani, Rayo Vallecano)

• L2: Alexandru Pașcanu (25 ani, Gijon), Florin Andone (30 ani, Eldense)

• L3: Alexandru Țîrlea (23 ani, Gimnastic Tarragona)

TURCIA: Olimpiu Moruțan (24 ani, Anakaragucu), Alexandru Cicâldău (26 ani, Konyaspor), Denis Drăguș (24 ani, Gaziantep FK), Alexandru Maxim (33 ani, Gaziantep FK), Florin Niță (36 ani, Gaziantep FK), Deian Sorescu (26 ani, Gaziantep FK)

• L2: Umit Akdag (20 ani, Goztepe SK)

ȚĂRILE DE JOS: Adrian Mazilu (18 ani, Vitesse Arnhem)

UNGARIA: Doru Popadiuc (28 ani, Diosgyori), Marius Corbu (21 ani, Puskas Akademia), George Ganea (24 ani, Ujpest), Arpad Tordai (26 ani, Mezokovesd), Szabolcs Szilagyi (20 ani, Mezokovesd)

• L2: Deian Boldor (28 ani, Gyor), Paul Anton (32 ani, Gyor), Claudiu Bumba (30 ani, Gyor), Mark Kovacs (19 ani, Gyor), Bela Fejer (28 ani, Nyiregyhaza), Raul Krausz (28 ani, Pecsi), Krisztian Dobozi (19 ani, Kazincbarcikai), Valter Heil (33 ani, Kazincbarcikai), Krisztian Szekely (25 ani, Kazincbarcikai), Patrick Gânțe (19 ani, Kazincbarcikai), Aron Girsik (22 ani, Siofok), Cornel Ene (30 ani, Haladas), Carlo Erdei (27 ani, Haladas)

AFC

ARABIA SAUDITĂ: Nicolae Stanciu (30 ani, Damac), Florin Tănase (29 ani, Al Okhdood), Andrei Burcă (30 ani, Al Okhdood), Andrei Cordea (24 ani, Al Tai), Alin Toșca (31 ani, Al Riyadh), Ciprian Tătărușanu (37 ani, Abha Club)

EAU: Sultan Abu Daken (24 ani, Al Arabi SC, L2)

INDIA: Marius Leca (23 ani, Neroca FC, L2), Bogdan Gavrilă (32 ani, Neroca FC, L2)

QATAR: Denis Alibec (33 ani, Muaither SC)

CONCACAF

SUA: Alexandu Mățan (24 ani, Columbus Crew), Enes Sali (17 ani, FC Dallas)

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

