SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 14 Mai 2024, 12:31

0

FCSB a cucerit primul titlu după o așteptare de 9 ani, iar Gigi Becali încearcă să dea mai multe lovituri pe piața transferurilor pentru a ajunge în grupele Champions League. Pe lista patronului campioanei României se află și Louis Munteanu, acesta purtând marți negocieri cu impresarul atacantului împrumutat de Fiorentina la Farul.

Louis Munteanu Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Gigi Becali negociază cu Pietro Chiodi transferul lui Louis Munteanu la FCSB

Impresarul Pietro Chiodi a fost marți prezent la Palatul din Aleea Alexandru, iar Becali a anunțat că este dispus să plătească 600-700 de mii de euro pentru a obține semnătura atacantului care a înscris 12 goluri și a oferit 5 pase de gol în acest sezon.

Printre atacanții doriți de Becali se numără și Denis Alibec sau Florin Tănase.

„Până acum, nu am putut să vorbim, era sub contract. Acum, nu pot zice că am vreo influență. De Kiki vorbim săptămâna viitoare, de Louis Munteanu haideți să vorbim acum, dacă tot a venit impresarul. Louis Munteanu este atacant pursânge. Am zis că dau 600-700.000 euro. Dacă vrea Domnul, se face transferul.

Avem nevoie de un atacant, fie că e Louis Munteanu, fie că e Alibec. Denis a zis că e supărat, că au plâns mama și bunica lui când el a plecat de la FCSB. Eu nici nu mai țin minte. Să zică mersi! Dacă nu plângeau, o ținea pe jocuri pe calculator, nu își revenea.

Despre Tănase, pot să vă zic sigur că nu rămâne acolo. Ar avea oferte din Rusia, dacă nu îi dau 100.000, nu se duce. Probabil va veni la noi. Tănase, încă doi atacanți, negociem și cu un fundaș central, poate un fundaș stânga, să vedem cu Kiki, de șase luni este discuția, dar nu am vrut să discut” - Gigi Becali.

Tot marți, Gigi Becali a confirmat că Ovidiu Popescu s-a înțeles cu Sepsi și va juca pentru echipa din Sfântu Gheorghe.