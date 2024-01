FOTBAL Miercuri, 03 Ianuarie 2024, 12:25

​Fostul mare antrenor Arsene Wenger, în prezent oficial FIFA, a vorbit despre echipele care au cele mai mari șanse de a câștiga Campionatul European de fotbal din 2024, competiție care va avea loc în Germania.

UEFA Euro 2024 Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Franța, Anglia și Portugalia, mari favorite la EURO 2024, spune Arsene Wenger

Cel care a pregătit-o timp de 22 de ani pe Arsenal (1996-2018) consideră că Franța (campioană a lumii în 2018 și vicecampioană în 2022) va fi mare favorită la turneul final (14 iunie - 14 iulie).

„Ai senzaţia că (Franței) nu i se poate întâmpla nimic rău pentru că joacă fotbal cu o uşurinţă şi o încredere de sine incredibile.

Văd şi Anglia, care arată mai matură ca oricând. Selecţionerul Gareth Southgate se ocupă de jucători de câţiva ani, aşa că va fi greu de bătut. În fine, văd şi Portugalia, o echipă foarte talentată, cu multă experienţă.

Este dificil de prezis, dar cu avantajul terenului propriu Germania poate face multe. Va fi important să câştige primul meci pentru a-i creşte încrederea, dar şi pentru a aprinde încet, dar sigur, o anumită euforie în toată ţara” - Arsene Wenger, director de dezvoltare a fotbalului la FIFA, într-un interviu pentru Sportbuzzer.

21 de naționale au obținut deja calificarea la Euro 2024, iar cele trei care vor completa tabloul competiției din Germania vor veni din play-off-ul din Liga Națiunilor.

>> Adversarele României la Euro 2024 – Valoarea loturilor și cei mai periculoși jucători

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00).

