Luni, 4 decembrie, a început a doua fază a vânzării de bilete pentru EURO 2024, în care suporterilor celor 21 de echipe calificate le sunt oferite un milion de tichete pentru meciurile din faza grupelor.

Suporteri ai Romaniei pe Arena Nationala Foto: HotNews / Dan Popescu

Euro 2024 va avea loc în Germania, în perioada 14 iunie - 14 iulie.

10.000 de bilete pentru fanii „tricolori” la fiecare meci al României din grupele EURO 2024

Fanii își pot achiziționa bilete exclusiv de pe site-ul UEFA, până în data de 12 decembrie.

Este nevoie de un cont de utilizator, iar apoi de urmărit pașii UEFA în acest sens (la debutul procedurii este nevoie de alegerea opțiunii: FAN ROMANIA).

FRF spune că aceasta este singura platformă autorizată pentru cumpărarea de tichete pentru turneul final din vara anului viitor.

De știut:

Fiecare asociaţie naţională va primi 10.000 de bilete pentru fiecare dintre cele trei meciuri din grupă.

Fanii pot solicita bilete până la 12 decembrie 2023, ora 15:00 (ora României).

Fanii pot solicita până la 4 bilete din aceeași categorie de preț și pentru un singur meci pe zi.

Toate biletele vor fi distribuite în apropierea turneului.

O loterie programată în luna ianuarie va stabili, prin intermediul site-ului oficial al UEFA, cine va intra în posesia biletelor din cea de-a doua fază a vânzărilor.

De asemenea, există câteva bilete disponibile după prima etapă a vânzărilor, în care au fost oferite 1,2 milioane de tichete, iar cele rămase nu au fost plătite.

Alte etape în care vor fi puse în vânzare bilete pentru EURO 2024 vor avea loc anul viitor, pentru suporterii celor trei selecţionate care vor obţine calificarea în urma play-off-urilor din Liga Națiunilor.

Prețurile biletelor pentru EURO 2024 - Sumele sunt exprimate în moneda Euro

Cel mai ieftin tichet pentru turneul final din vara anului viitor va costa 30 de euro, iar el va fi pentru meciurile din faza grupelor, în peluzele rezervate fanilor primelor reprezentative care vor juca la Euro 2024.

La polul opus, cel mai scump tichet va fi cel pentru marea finală, din data de 14 iulie, de la Categoria 1: va costa 1000 de euro.

Peluze fani

Faza grupelor: 30

Meci de deschidere: 50

Optimi: 50

Sferturi: 60

Semifinale 80

Finala: 95

Categoria 3

Faza grupelor: 60

Meci de deschidere: 195

Optimi: 85

Sferturi: 100

Semifinale: 195

Finala: 300

Categoria 2

Faza grupelor: 150

Meci de deschidere: 400

Optimi: 175

Sferturi: 200

Semifinale: 400

Finala: 600

Categoria 1

Faza grupelor: 200

Meci de deschidere: 600

Optimi: 200

Sferturi: 300

Semifinale: 600

Finala: 1000.

21 de naționale au obținut deja calificarea la Euro 2024, iar cele trei care vor completa tabloul competiției din Germania vor veni din play-off-ul din Liga Națiunilor.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

