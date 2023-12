FOTBAL Duminică, 03 Decembrie 2023, 17:07

Belgia şi România se vor întâlni la Campionatului European din 2024 (14 iunie - 14 iulie), iar Domenico Tedesco (selecționerul „Diavolilor Roșii”) a vorbit despre reprezentativa lui Edi Iordănescu și despre celelalte adversare din Grupa E.

Domenico Tedesco Foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

România va juca la Euro 2024 în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și una dintre Bosnia / Ucraina / Israel și Islanda.

România este o echipă foarte tânără și foarte talentată, spune Domenico Tedesco

În vârstă de 38 de ani, Tedesco a afirmat că naţionala României este „o echipă foarte tânără şi foarte talentată”. El a precizat că „nu există adversare uşoare la un astfel de turneu” și „nimic nu este previzibil în fotbal”.

„România a câştigat grupa sa (din preliminarii n.r) în faţa Elveţiei. Este o echipă foarte tânără şi foarte talentată, cu jucători interesanţi, precum Hagi, un nume mare, fiul lui Gheorghe. Dar nu este doar el: Drăguşin, de exemplu, este un fundaş central solid. Pentru a menţiona doar câteva nume, însă îi cunosc deja puţin.

Pare o grupă mai uşoară decât Grupa B (Spania, Croaţia, Italia şi Albania), dar suntem cu toţii în fotbal suficient de mult pentru a ştii că ceea ce este pe hârtie nu e adevărul, iar hârtia nu este terenul.

Slovacia, de exemplu, s-a clasat pe locul secund, după Portugalia, şi a pierdut doar două meciuri, ambele împotriva Portugaliei: 0-1 şi 2-3. Este doar un exemplu al diferenţei între ce e pe hârtie şi pe teren” - Domenico Tedesco, selecţionerul Belgiei.

Belgia – Vicecampioană Europeană în 1980 și locul trei la CM din 2018

Cel mai puternic adversar din Grupa E, Belgia, a câștigat la pas preliminariile, cu șase victorii și două rezultate de egalitate.

Cu o valoare a lotului estimată la 440 milioane de euro, belgienii au fotbaliști de top în toate campionatele importante ale Europei.

Cei mai scumpi jucători belgieni sunt Jeremy Doku (60 milioane de euro / Manchester City), Lois Openda (45 milioane de euro / RB Leipzig), Romelu Lukaku (40 milioane de euro / AS Roma), Leandro Trossard (35 milioane de euro / Arsenal) și Johan Bakayoko (25 milioane de euro / PSV).

Pregătită de selecționerul italian Domenico Tedesco, Belgia are în palmares locul al doilea la Euro 1980 și locul al treilea la CM 2018.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

