FOTBAL Marți, 22 August 2023, 14:06

​Glasgow Rangers l-a exclus pe Ianis Hagi de pe lista UEFA pentru dubla cu PSV Eindhoven din play-off-ul Champions League, iar antrenorul Michael Beale a explicat de ce a luat această decizie.

Ianis Hagi Foto: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Ianis Hagi nu e la nivelul optim, spune antrenorul Michael Beale

Beale spune că Ianis nu și-a revenit cu adevărat după accidentarea gravă suferită la începutul anului trecut și nu se află la nivelul necesar pentru a juca în cea mai importantă competiție europeană.

„Nu am nicio problemă cu Ianis. Consider că Ianis, așa cum a spus-o și el, e foarte fericit atunci când joacă fotbal. A stat pe bară un an și acum vrea să joace. Vrea să joace în fiecare săptămână.

Vom vedea care e situația în cazul lui până la finalul ferestrei de transferuri. A muncit mult de-a lungul verii pentru a intra în formă, dar nu aș spune că e la nivelul optim în acest moment.

Am purtat o discuție serioasă cu el. E un jucător cu care am o relație puternică din punct de vedere personal. El își dorește să fie un membru important al echipei și să joace în fiecare săptămână. Dar nimeni nu e sigur de asta aici, la Rangers.

Trebuie să vorbim mai mult despre ce are nevoie Ianis pentru a reveni la nivelul pe care îl avea înainte. În culise s-au întâmplat multe lucruri. Ianis și agentul lui au căutat diferite soluții” - Michael Beale, antrenorul echipei Glasgow Rangers.

În ultima perioadă au apărut zvonuri conform cărora Gică Hagi dorește să-l aducă înapoi pe fiul său la Farul Constanța, dar se vorbește și despre un posibil transfer la Trabzonspor (Turcia).