Vineri, 10 Mai 2024

Paris Saint Germain nu a reușit nici în acest sezon să cucerească UEFA Champions League, iar vestea cea mai proastă pentru parizieni a venit vineri, când Kylian Mbappe a făcut un anunț important privind viitorul său.

Kylian Mbappe Foto: Sebastien SALOM-GOMIS / AFP / Profimedia

OFICIAL: Kylian Mbappe a anunțat că se desparte de PSG la finalul sezonului

Kylian Mbappe anunțase conducerea lui Paris Saint Germain că nu își va prelungi contractul scadent în vara anului 2024, însă oficialii de pe Parc des Princes au tot sperat că îl vor întoarce din drum pe atacantul de 25 de ani.

Cu toate că a câștigat un nou titlu în Ligue 1, PSG nu a reușit să îndeplinească nici în acest sezon marele obiectiv, acela de a câștiga UEFA Champions League.

Parizienii au fost eliminați în faza semifinalelor de Borussia Dortmund (2-0 la general).

Cotat la 180 de milioane de euro, Mbappe a făcut vineri anunțul mult așteptat de majoritatea fanilor a fotbalului.

Kylian a transmis printr-un mesaj video publicat pe contul său de Instagram că nu va mai continua la PSG.

„Am vrut să vorbesc cu voi. Întotdeauna am spus că o să vorbesc când va fi momentul potrivit. Vreau să spun tuturor că acesta este ultimul meu an la PSG. Nu am de gând să-mi reînnoiesc contractul. Voi încheia aventura mea în câteva săptămâni și duminică voi juca ultimul meu meci pe Parc des Princes.

Sunt multe emoții, au fost mulți ani în care am avut șansa și o mare onoare să fiu membru al celui mai mare club din Franța și unul dintre cele mai mari din lume, care mi-a permis să ajung aici, să am prima mea experiență la un club cu presiune, să cresc ca jucător, bineînțeles, să fiu alături de unii dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, de mari campioni, să întâlnesc mulți oameni mari, să cresc ca și ca om.

În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor coechipierilor pe care i-am avut, tuturor antrenorilor: Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier și Luis Enrique, directorilor sportivi Leonardo și Luis Campos, dar nu în ultimul rând tuturor oamenilor din club, a căror muncă nu se vede neapărat, dar care ajută enorm la performanța echipei. Dar mai presus de toate vreau să le mulțumesc suporterilor. Fără voi nu aș fi putut trăi nici jumătate din emoțiile pe care le-am trăit aici.

E dificil, nu mă gândeam niciodată că va fi atât de greu să fac acest anunț. Îmi părăsesc țara, părăsesc Ligue 1, dar cred că am nevoie de asta, am nevoie de o nouă provocare, după 7 ani aici. Nu regret niciun moment că am semnat cu acest club atât de prestigios, care va rămâne în inima mea pentru toată viața. Mă voi mândri mereu că am jucat la acest club.” - a declarat Mbappe.