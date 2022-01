Ianis Hagi a fost titular pentru Glasgow Rangers în 16-imile Cupei Scoției (vs Stirling Albion), dar s-a accidentat la genunchi și a părăsit terenul după doar 13 minute.

În minutul 11, internaționalul român s-a ciocnit de Jordan McGregor și a primit îngrijiri medicale. Ianis a revenit pe teren, dar după două minute a anunțat că nu mai poate continua partida.

11' A pause in play as Ianis Hagi receives treatment following a collision inside the Stirling Albion box. Rangers 0-0 Stirling Albion

13' SUB: An early change for Rangers as Ianis Hagi is unable to continue.



➡️ ON: Alex Lowry

⬅️ OFF: Ianis Hagi