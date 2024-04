TENIS Luni, 29 Aprilie 2024, 09:53

0

Sorana Cîrstea s-a oprit în turul al treilea la WTA Madrid, iar sportiva noastră pare că a trecut cu bine peste înfrângerea clară suferită în fața polonezei Iga Swiatek (1-6, 1-6). Într-un interviu acordat publicației spaniole Punto De Break, jucătoarea aflată pe locul 30 în clasamentul mondial a dezvăluit care este lucrul la care visează.

Sorana Cirstea Foto: Charles Krupa / AP / Profimedia

>> Sorana Cîrstea și posibilitatea de a juca pentru România la Billie Jean King Cup

Sorana Cîrstea vrea să câștige un Grand Slam: „Aș alege Wimbledon”

Ajunsă la 34 de ani, vârstă la care multe jucătoare au pus deja racheta în cui, Sorana a afirmat că principalul ei obiectiv rămâne câștigarea unui titlu de Grand Slam.

„Vreau să fiu în Top 20, dar în momentul în care voi fi acolo, știu că voi dori să fiu în Top 10. Așa este întotdeauna, întotdeauna îți dorești mai mult. Clasamentul este doar o consecință zilnică a muncii depuse, așa că cel mai bine este să nu te concentrezi prea mult pe viitor și nici pe trecut.

Mi-ar plăcea să câștig un Grand Slam, încă mai sper să o fac. De aceea încă joc. Dacă îmi dai de ales, aleg Wimbledon, cel mai dificil.

Sunt foarte bună prietenă cu Angelique Kerber, așa că mi-ar plăcea să joc împotriva ei, să avem o finală între prietene, deși amândouă am vrea să câștigăm. Dar ea a câștigat deja Wimbledon, ar putea să mă lase pe mine să o câștig (râde -n.r.)” - Sorana Cîrstea, citată de PuntoDeBreak.

>> VIDEO Sorana Cîrstea, eliminată clar de la WTA Madrid de lidera mondială

Sorana Cîrstea, mândră de cariera ei: „Am fost mereu aproape de Top 20”

Cele mai importante rezultate ale Soranei la turneele de Grand Slam au venit la 14 ani distanță (sferturi la Roland Garros 2009 și US Open 2023), iar românca a fost întrebată dacă poate explica acest decalaj și dacă nu consideră că putea obține rezultate mai importante în carieră.

„Când te uiți la cifrele de pe hârtie, poate că nu arată atât de frumos, dar în toți acești ani am fost mereu aproape de primele 20 de locuri în lume, de cele mai multe ori am fost între primele 20-30 de locuri.

Am avut rezultate bune, am învins jucătoare foarte bune, chestia este că toată lumea de aici joacă bine, nivelul devine din ce în ce mai ridicat, dar sunt mândră pentru că de-a lungul carierei mele am avut mereu rezultate bune. Aici ai dreptate, întotdeauna am avut mult potențial.

Cred că am avut o carieră foarte bună, cred că au fost 15 ani în care am fost în Top 100, am fost mereu acolo. În fiecare sezon am încercat să dau tot ce am mai bun din mine, deși uneori poate veni ghinionul și te accidentezi, face parte din joc.

Alteori poți fi un pic mai obosit, am pierdut meciuri în care părea că voi câștiga, dar toate acestea sunt lucruri normale în viața de zi cu zi a unui jucător de tenis. Sunt foarte mândră de cariera mea” - Sorana Cîrstea.

>> Aryna Sabalenka, calificare chinuită în optimi la Madrid - Set pierdut cu locul 183 WTA

Sorana Cîrstea: „Românii nu sunt foarte pozitivi, a trebuit să învăț să fiu așa”

Căutând o explicație pentru rezultatele inconstante obținute de-a lungul carierei, Cîrstea a afirmat că de multe ori a avut probleme pe teren din cauza „aspectului mental”, pe care a reușit să-l îmbunătățească în urma colaborărilor cu antrenori străini.

„Aș indica mai degrabă aspectul mental. Vin dintr-o țară în care nu suntem foarte pozitivi, în care totul se confruntă cu un 'nu' de la început. Pentru a supraviețui în acest circuit, încercând să te perfecționezi în fiecare zi, este nevoie de un caracter foarte pozitiv.

Am încercat să învăț acest lucru, care mi-a lipsit la începutul carierei. A trebuit să învăț să gestionez un pic mai bine meciurile pe care le pierdeam, m-au afectat foarte mult.

Nu știu cum să vă explic, antrenorii străini care vin în România fac mereu același comentariu: 'Mentalitatea de aici este puțin negativă'. Oportunitatea de a avea antrenori străini m-a ajutat să-mi deschid puțin mintea și să explorez o mentalitate mai pozitivă” - Sorana Cîrstea.

>> WTA Madrid: Jaqueline Cristian, eliminată în turul trei de cea mai în formă jucătoare din circuit

Sorana Cîrstea, foarte mulțumită de colaborarea cu Albert Costa

„Mi-am dorit întotdeauna să mă perfecționez. Am căutat mereu soluții noi pentru a obține tot ce e mai bun din tenisul meu, cu Albert (Costa) am început acum două săptămâni și sunt foarte fericită.

Mă simt privilegiată să lucrez cu un antrenor de talia lui, cineva care a câștigat un Grand Slam și a petrecut mult timp în Top 10, cineva care cunoaște perfect aceste terenuri. Faptul că vrea să-mi ofere o parte din experiența sa înseamnă foarte mult pentru mine” - Sorana Cîrstea.

>> Sorana Cîrstea, antrenată de un campion de Grand Slam

Sorana Cîrstea a fost cel mai sus în clasamentul WTA pe locul 21 (12 august 2013), iar acum ocupă locul 30. Românca a obținut aproape 9,5 milioane de dolari doar din premiile din tenis, iar de-a lungul carierei a câștigat 539 de meciuri și a înregistrat 410 înfrângeri.

La simplu, Sorana a câștigat 2 turnee (Tashkent 2008 și Istanbul 2021) și a pierdut alte 4 finale (Budapesta 2007, Toronto 2013, Tashkent 2019 și Strasbourg 2021).

La dublu, Cîrstea a cucerit 5 titluri (Luxemburg 2008, Fes 2008, Oeiras 2010, Dallas 2011 și Lugano 2019) și a disputat alte 5 finale (New Haven 2008, Fes 2009, Barcelona 2009, Budapesta 2010 și Tianjin 2014).