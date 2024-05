SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 14 Mai 2024, 09:48

Farul Constanța a luat doar un punct din confruntarea cu Universitatea Craiova (3-3), asta deși constănțenii au condus până spre final cu scorul de 3-0.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Dragoș Nedelcu, jucătorul cu cel mai mare salariu de la Farul, a greșit la penalty-ul prin care Universitatea Craiova a egalat

Farul Constanța a ratat șansa de a lupta măcar pentru locul al treilea în ultima etapă a play-off-ului, după ce a remizat la Ovidiu cu Universitatea Craiova, scor 3-3.

Campioana din sezonul trecut a controlat disputa contra oltenilor lui Gâlcă timp de 70 de minute, reușind să marcheze de trei ori în poarta lui Laurențiu Popescu.

În minutul 77, după un fault al lui Grameni, centralul partidei a dictat lovitură de la 11 metri (după consultarea VAR) pentru Craiova, iar Mitriță a transformat fără emoții.

Tot atunci, Hagi a făcut mai multe schimbări prin care și-a dorit să închidă jocul, inclusiv introducerea lui Nedelcu.

Finalul a fost unul de coșmar pentru marinari. Mitriță a redus din diferență cu un șut la colțul lung, iar în al șaselea minut de prelungire, tot acesta a obținut o lovitură de la 11 metri, după un fault comis de Dragoș Nedelcu.

S-a terminat 3-3, iar la conferința de presă de după meci, Gică Hagi a anunțat despărțirea de Dragoș Nedelcu, cel mai bine plătit jucător al echipei și care ar mai avea un an de contract cu Farul.

„Noi am în pierdut în iarnă un jucător, în ultima zi în care se putea, un jucător care putea juca patru posturi (n.r. Andrei Artean). Era polivalent, era puternic. Am pierdut și alți doi jucători, pe care nu prea am putut să-i folosim, sau dacă l-am folosit, cum e Nedelcu, din păcate... greu. Doar cu prezența. N-ai cum.

Anul trecut a jucat, potențialul lui Nedelcu îl știți. Singurul de anul ăsta e Dina, cât să fugă și el? A venit și Queiros, care, cât de cât, și el... Restul, cum facem?

Îmi pare rău, pentru Nedelcu îmi pare rău că zic public. Îmi pare rău, dar nu se poate așa. Ne așteptam de la el să fie numărul 1. Anul trecut, a venit după doi ani în care n-a jucat și a jucat. Anul ăsta mai mult a stat decât a jucat.

Îmi pare rău, pentru că e jucătorul cel mai bine plătit din echipă. E plătit bine, e la nivel de primele două echipe, nu la nivel de Farul, la nivelul lui... Sunt bani mulți. Am plătit doi ani, dar am avut jucătorul un an.

Cu asta cred că închei conferința că n-are... Îmi pare rău. Jucătorul trebuie să fie puternic, mai ales el. Trebuie să reflecteze la ce se întâmplă cu el. Trebuie să se gândească serios, dar cu noi la anul nu mai poate, chiar dacă mai are un an contract. Cred că ne vom despărți.” - a declarat Hagi, potrivit Digi Sport.

SuperLiga, etapa cu numărul 9 din play-off

Sepsi Sfântu Gheorghe - Rapid București 3-2

FCSB - CFR Cluj 0-1

Farul Constanța - Universitatea Craiova 3-3

Clasament play-off SuperLiga

1. FCSB – 49 puncte

2. CFR Cluj – 43 p

3. Universitatea Craiova – 41 p

4. Farul Constanța – 36 p

5. Sepsi Sfântu Gheorghe – 34 p

6. Rapid București 29 p.

SupeLiga, ultima etapă din play-off

CFR Cluj - Farul Constanța / sâmbătă 18:00

Universitatea Craiova - Sepsi / sâmbătă 18:00

Rapid - FCSB / duminică 21:00