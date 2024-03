TENIS Vineri, 22 Martie 2024, 13:03

​Sorana Cîrstea debutează la turneului „WTA 1000” de la Miami, ultima reprezentată a României urmând să o întâlnească în turul al doilea pe Sloane Stephens.

Sorana Cirstea Foto: Charles Krupa / AP / Profimedia

Sorana Cîrstea - Sloane Stephens (WTA Miami) se joacă vineri, în jurul orei 22:00

Cîrstea și Stephens se vor duela în al patrulea meci al zilei de pe terenul Butch Buchholz. Partida va începe în jurul orei 22:00 (ora României) și va fi transmisă în direct pe DigiSport 2.

„Sunt bucuroasă să încep în sfârșit competiția. La Indian Wells am terminat destul de devreme turneul și am avut aproape două săptămâni de antrenament. Sper să-mi găsesc jocul, să lupt și să câștig meciul. Chiar glumeam că aș vrea să mai încerc și alte adversare. Sper s-o vedem pe Sorana de la Doha” - Sorana Cîrstea, citată de DigiSport.

Programul zilei pe terenul Butch Buchholz:

De la ora 17:00 (ora României)

Andrey Rublev (5) - Tomas Machac

Andy Murray - Tomas Martin Etcheverry

Casper Ruud (7) - Luca Van Assche

Sorana Cîrstea (19) - Sloane Stephens

Ons Jabeur (6) - Elina Evanesyan.

De știut înaintea meciului dintre Sorana Cîrstea și Sloane Stephens

Câştigătoarea partidei dintre Sorana Cîrstea și Sloane Stephens va juca în turul al treilea cu învingătoarea dintre rusoaica Daria Kasatkina (11 WTA) și americanca Claire Liu (114 WTA).

Sorana și Sloane s-au întâlnit de patru ori până acum, iar fiecare s-a impus de câte două ori: românca la Dubai 2013 (5-7, 6-3, 6-2) şi Doha 2024 (6-4, 6-2), iar americanca la Roland Garros 2022 (3-6, 6-2, 6-0) şi Indian Wells 2024 (6-0, 7-5).

Prezența în turul al doilea este recompensată cu 34.500 de dolari și 35 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Semifinalistă anul trecut la Miami, Sorana Cîrstea are de apărat 390 de puncte (se află pe locul 28 în clasamentul WTA Live - coborâre de patru poziții).

Miami Open, turneu din categoria WTA 1000, are loc în perioada 19-31 martie. Se joacă pe suprafață hard, pe tabloul principal se află 128 de jucătoare, iar premiile acordate au valoare totală de $8,995,555. Campioana en-titre este Petra Kvitova (este însărcinată și nu va participa la ediția din acest an).