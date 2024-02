Sorana Cîrstea nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorți a tabloului pentru turneul „WTA 1000” de la Doha. Dacă va trece în primul tur de o campioană de Grand Slam, românca va avea parte de un meci cu lidera clasamentului mondial.

Astfel, Cîrstea (26 WTA) va da în runda inaugurală peste Sloane Stephens (39 WTA / campioană la US Open 2017). Cele două s-au mai întâlnit de două ori: românca a câștigat la Dubai 2013 (5-7, 6-3, 6-2), iar americanca s-a impus la Roland Garros 2022 (3-6, 6-2, 6-0).

În cazul unei victorii, Sorana va juca în turul al doilea cu Iga Swiatek, sportiva aflată pe prima poziție în ierarhia WTA și câștigătoare a patru titluri de Grand Slam.

Reamintim că Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile turneului de la Abu Dhabi, fază a competiției în care a fost învinsă clar de Daria Kasatkina, scor 6-2, 6-0.

Turul I: Sloane Stephens

Turul II: Iga Swiatek

Optimi: Ekaterina Alexandrova

Sferturi: Jelena Ostapenko / Beatriz Haddad Maia / Emma Răducanu / Victoria Azarenka

Semifinale: Ons Jabeur / Maria Sakkari / Naomi Osaka / Karolina Pliskova / Barbora Krejcikova

Finala: Coco Gauff / Elena Rybakina / Qinwen Zheng / Marketa Vondrousova.

Incredible draw in Doha (WTA 1000), with MANY great R1 matches:



Cirstea-Stephens (winner vs. Swiatek)

Osaka-Garcia (again!)

Krejcikova-Potapova

Fernandez-Samsonova

Pavlyuchenkova-Kasatkina

Vekic-Siniakova (winner vs. Gauff)



Many potential big R2s.



Sabalenka, Pegula, Muchova… pic.twitter.com/KRZt1I3mdi