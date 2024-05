SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 13 Mai 2024, 11:14

UTA Arad a fost învinsă cu 2-0 de Dinamo în ultima etapă din play-out-ul SuperLigii, rezultat în urma căruia gruparea bucureșteană a evitat retrogradarea directă și a prins un loc de baraj. La conferința de presă, antrenorul Mircea Rednic a făcut o declarație surprinzătoare.

Mircea Rednic Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mircea Rednic spune că el a făcut ceva pentru Dinamo, spre deosebire de administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu

În timp ce vorbea despre neînțelegerile sale cu Răzvan Zăvăleanu (administratorul judiciar al bucureștenilor), Rednic (antrenorul echipei UTA) a afirmat că el „a făcut ceva pentru Dinamo, s-a văzut și astăzi”.

„Ce e pe 14 mai la ora 9? Am eu proces cu Dinamo? Nici nu mai știu. Mi se pare normal să iau acele salarii. E un contract care trebuie respectat. M-a deranjat...

Marele administrator special... Pe vremea mea era limită la salarii, maximum 6.000. Acum văd că se ajunge și la 18.000. Dar nu vreau să vorbesc... A zis că au fost nereguli și că Rednic și-a urmărit interesul.

Care au fost neregulile? Că am plătit motorină? Că am plătit oameni ca să avem căldură? Nu aveam nici apă, ne spălam cu apă plată. Am plătit cazare, am plătit cu Iuhasz comisioane pentru jucătorii care au venit. Să spună ce nereguli a făcut Rednic la Dinamo. Eram vai de capul nostru...

Normal că e vorba de orgoliu. Nu e vorba de bani, e vorba de respect. Știi ce m-a deranjat? Nu avut nici curajul să mă cheme să discutăm. Au trimis o notificare pe WhatsApp... Așa se procedează? Îmi trimiți notificare ca ultimului angajat.

Totuși, eu am făcut ceva pentru Dinamo. S-a văzut și azi (duminică - n.r.). Și tu să ai un salariu de nesimțit, să iei 6% la un transfer la care nu ai niciun merit și tot tu ieși să vorbești... Tu ești administrator special. Cum de sunt salarii așa mari dacă ești în insolvență?

O să se afle mai multe la un moment dat. Insolvența asta durează cât vrea Zăvăleanu. Și planurile făcute cum au fost făcute” - Mircea Rednic la conferința de presă, potrivit GSP.

Răzvan Zăvăleanu a fost întrebat dacă ar trebui să-i mulțumească lui Rednic, dar a avut un răspuns categoric: „Nu știu pentru ce ar trebui să-i mulțumesc. Dinamo și-a făcut treaba pe teren. Nu vreau să minimalizăm eforturile jucătorilor și ale antrenorului nostru. Au zdrobit UTA”.

Dinamo București se va duela pentru un loc în sezonul următor de SuperLiga cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

SuperLiga, clasament play-out după ultima etapă

1. UTA Arad - 37 puncte

2. Oțelul Galați - 36

3. FC Hermannstadt - 34

4. Universitatea Cluj - 33

5. Petrolul Ploiești - 29

6. Poli Iași - 27

7. Dinamo București - 25 / baraj cu Csikszereda

8. FC Botoșani - 25 / baraj cu CS Mioveni

9. FC Voluntari - 24 / retrogradată direct

10. U Craiova 1948 - 22 / retrogradată direct.

