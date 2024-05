SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 13 Mai 2024, 08:32

FC U Craiova 1948 a retrogradat în al doilea eșalon al fotbalului românesc după ce a pierdut pe teren propriu disputa cu Hermannstadtdin ultima etapă a play-out-ului SuperLigii României, scor 3-1.

Adrian Mititelu Foto: Inquam Photos / Justinel Stavaru

Adrian Mititelu: „O să anunțăm care e viitorul acestei echipe”

Alături de FC Voluntari, FC U Craiova 1948 a retrogradat direct în Liga 2, oltenii find învinși de Hermannstadt în ultimul meci din play-out.

Gruparea pregătită de Eugen Trică a deschis scorul prin Blănuță, dar sibienii au întors rezultatul, grație golurilor înscrise de Mino Sota și Gabi Iancu.

Pe final, disputa a fost întreruptă din cauza suporterilor olteni care nu au putut rezista să-și vadă echipa retrogradând, însă meciul s-a reluat și s-a încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea lui Hermannstadt.

La final, finanțatorul Adrian Mititelu a mers direct în vestiarul echipei pentru a discuta cu jucătorii și a făcut și primele declarații cu privire la situația dificilă în care se află formația din Bănie.

„E o seară foarte grea pentru noi, însă după cum am jucat în ultimele 7-8 meciuri nu meritam să mai rămânem în prima ligă. Dacă există un vinovat pentru această situație, eu sunt acela. Eu sunt responsabil, eu am luat toate deciziile. Îmi pare rău, sunt 19 ani de muncă.

Altele au fost planurile. Nici nu ne gândeam că anul ăsta nu vom juca în play-off. Am simțit săptămâna asta că acesta va fi ultimul meci în Liga 1, presimțeam că vom pierde. O să anunțăm zilele următoare care e viitorul acestei echipe. Săptămâna viitoare o să spunem mai multe lucruri.

E un șoc, am cheltuit foarte mulți bani, suntem înghenuncheați acum. Suntem într-un moment de cotitură. Am niște discuții în familie, au dreptate, i-am expus foarte mult. Să știți că am adus în jur de 12-13 milioane de euro în club de la revenire (n.r. în Liga 1).

Am minus 20 de milioane în 3 ani. Nu e ușor. În Craiova, probabil foarte mulți se bucură. Suporterii au dreptate, dar mulți dintre ei arată că nu mă respectă. E greu să spui că vei face și vei drege, când vin aceiași oameni și te înjură” - Adrian Mititelu, potrivit Digi Sport.

SuperLiga, clasament play-out după ultima etapă

1. UTA Arad - 37 puncte

2. Oțelul Galați - 36

3. FC Hermannstadt - 34

4. Universitatea Cluj - 33

5. Petrolul Ploiești - 29

6. Poli Iași - 27

7. Dinamo București - 25 / baraj cu Csikszereda

8. FC Botoșani - 25 / baraj cu CS Mioveni

9. FC Voluntari - 24 / retrogradată direct

10. U Craiova 1948 - 22 / retrogradată direct.

