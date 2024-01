TENIS Vineri, 26 Ianuarie 2024, 10:13

Jannik Sinner i-a administrat lui Novak Djokovic prima înfrângere după șase ani la Australian Open și s-a calificat în prima finală de Grand Slam din carieră. La finalul partidei de pe Rod Laver Arena, italianul a oferit o primă reacție chiar pe teren.

Jannik Sinner Foto: Alessandra Tarantino / AP / Profimedia

Novak Djokovic, învins după șase ani la Australian Open - Victoria carierei pentru Jannik Sinner

Jannik Sinner și sfaturile primite de la Novak Djokovic: „Mi-a spus să fiu mai imprevizibil”

Jannik s-a impus după trei ore și 25 de minute de joc, scor 6-1, 6-2, (6)6-7, 6-3. Elevul lui Darren Cahill a vorbit despre strategia utilizată, sfaturile primite chiar de la Djokovic, dar și despre următorul său adversar.

„Nu știu, întrebați-l pe el (ce este special la jocul său - n.r.). Jucăm destul de similar, vreau să returnez cât mai multe mingi în teren, am încercat să îl țin sub presiune constant, să îl plimb pe teren.

A fost foarte dificil. Am început foarte bine, am simțit că el nu se simte prea bine pe teren, am încercat să-l țin sub presiune, am avut mingea de meci ratată și am încercat să mă resetez repede ca să fiu bine pentru setul următor. Atmosfera a fost extraordinară, o plăcere să joc în fața voastră.

Abia așteptam această confruntare, totdeauna e o plăcere să ai în fața tu un jucător de la care ai ce să înveți. Am pierdut anul trecut în semifinalele de la Wimbledon. Este parte din proces, mă bucur să învăț și să împărtășesc asta cu voi și cu echipa mea.

Am învățat multe de la el. După meci (la Wimbledon 2023 - n.r.), Djokovic mi-a spus să mișc mai mult mingea în teren, să fiu mai imprevizibil, serviciul l-am îmbunățătit foarte mult în ultimul timp.

Da, minunat (că va juca prima sa finală de Grand Slam - n.r.). Nu știu ce să spun cu adevărat. Am început cu câteva meciuri demonstrative, încercând să vin aici cât se poate de pregătit.

Încrederea de la sfârșitul anului trecut a păstrat cu siguranță convingerea că pot juca cu cei mai buni jucători din lume. Sunt foarte fericit că pot juca duminică prima mea finală. Să vedem cum merge. Dar sunt foarte fericit. Vin aici cu zâmbet și voi da tot ce pot.

Voi urmări cu siguranță (semifinala dintre Zverev și Medvedev - n.r.). După cum am spus, sunt un mare fan al tenisului. Îmi place să-l privesc. Sunt un pic mai relaxat acum. Sunt jucători atât de incredibili. S-au întâlnit deja de atâtea ori. Va fi interesant.

Sascha a revenit și joacă 100%. O face grozav. Și, de asemenea, Daniil. Sper că va fi un meci grozav. Vom vedea ce urmează duminică.

Familia mea este acasă și acolo va rămâne. Este ora 08:15 în Europa, așa că le spun bună dimineața. Nu doar familiei, ci tuturor celor care îmi sunt aproape, fanilor italieni. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun, avem și băieții din finala de dublu, (Simone) Bolelli și (Andrea) Vavassori, așa că apreciem sprijinul primit de acasă, dar și cel din tribune” - Jannik Sinner, la interviul de pe teren.

De știut:

Considerat cel mai bun jucător din istorie la retur, Djokovic nu a avut mingi de break în meciul cu Sinner. Este pentru prima oară în cariera sârbului când se întâmplă acest lucru la un Grand Slam.



Calificarea în finala de la Australian Open 2024 este cea mai bună performanță reușită de Jannik Sinner la un Grand Slam. El mai ajunsese în semifinalele Wimbledon 2023 (a fost învins chiar de Djokovic).

Sinner a redus din diferență în meciurile directe cu Novak Djokovic - sârbul conduce cu 4-3. Precedentele victorii ale lui Jannik au venit pe finalul sezonului 2023: la Turneul Campionilor de la Torino (în faza grupelor) și în semifinalele Cupei Davis (după ce a salvat trei mingi de meci).

Jannik Sinner este primul italian din istorie care ajunge în finala Australian Open.

Jannik Sinner se va duela în marea finală de la Australian Open 2024 cu învingătorul meciului dintre Daniil Medvedev (favorit 3) și Alexander Zverev (6). Rusul conduce cu 6-3 în întâlnirile cu italianul (Sinner s-a impus în ultimele trei meciuri), iar germanul cu 4-1.

În vârstă de 36 de ani (va împlini 37 pe 22 mai), Djokovic deține recordul de titluri câștigate la Melbourne: 10 (la edițiile din 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 și 2023).

Statistica partidei dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic:

Ași: 9-7

Duble greșeli: 1-4

Puncte câștigate cu primul serviciu: 53/64 (83%) - 53/79 (67%)

Puncte câștigase cu al doilea serviciu: 29/46 (63%) - 17/37 (46%)

Mingi de break salvate: 0/0 - 6/11

Lovituri câștigătoare: 31-32

Erori neforțate: 28-54

Puncte câștigate la fileu: 15/18 (83%) - 18/23 (78%)

Total puncte câștigate: 128-98

Durată meci: 3 ore și 25 de minute.

Traseul lui Jannik Sinner până în finala Australian Open 2024

Turul I: 6-4, 7-5, 6-3 vs Botic van de Zandschulp (59 ATP)

Turul II: 6-2, 6-2, 6-2 vs Jesper De Jong (161 ATP)

Turul III: 6-0, 6-1, 6-3 vs Sebastian Baez (29 ATP)

Optimi: 6-4, 7-5, 6-3 vs Karen Khachanov (15 ATP)

Sferturi: 6-4, 7-6(5), 6-3 vs Andrey Rublev (5 ATP)

Semifinale: 6-1, 6-2, (6)6-7, 6-3 vs Novak Djokovic (1 ATP).