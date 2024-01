Australian Open 2024 Vineri, 26 Ianuarie 2024, 11:06

​Novak Djokovic s-a oprit în semifinale la Australian Open 2024, după ce a fost învins în patru seturi de Jannik Sinner. Sârbul nu mai pierduse la Melbourne de 2195 de zile, iar la conferința de presă a încercat să explice ce s-a întâmplat pe Rod Laver Arena.

Novak Djokovic Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Novak Djokovic, învins după șase ani la Australian Open - Victoria carierei pentru Jannik Sinner

Novak Djokovic, după înfrângerea cu Jannik Sinner: „Nu avem timp să vorbim despre tot ce nu a mers”

Nole a explicat că nu a fost mulțumit de nivelul jocului său pe întreaga durată a Grand Slamului de la antipozi și a recunoscut superioritatea adversarului în partida de vineri (a fost 6-1, 6-2, (6)6-7, 6-3 pentru Sinner).

„Vreau să-l felicit pe Sinner pentru că a jucat un meci și un turneu grozav, merită să fie în finală, a fost clar mai bun decât mine astăzi.

Am fost șocat de nivelul meu. Într-un mod negativ. Nu am făcut prea multe lucruri bine în primele seturi. Cred că este unul dintre cele mai slabe meciuri de Grand Slam din cariera mea, din câte îmi amintesc. Nu este un sentiment prea plăcut să joci așa.

În același timp, este și meritul lui pentru că a făcut totul mai bine decât mine, în fiecare aspect al jocului. Am încercat, am luptat, am ridicat puțin nivelul în al treilea set, am salvat minge de meci, am jucat bine în tiebreak.

În al patrulea set, a fost foarte greu să pierd acel game, am condus cu 40-0 la 1-2. În general, nivelul tenisului meu nu a fost minunat. În acele momente, încerci să găsești liniștea, să-ți ridici moralul și jocul, am încercat, iar publicul a fost minunat, a fost corect cu ambii jucători, cu mine și cu Jannik, așa că felicitări lui.

Nu am jucat prea grozav pe toată durata turneului. Poate unele meciuri, ca cel cu Mannarino, au fost ok, dar nu am jucat la nivelul dorit, așa cum o fac de obicei în Australia.

M-a surprins într-un fel, pentru că nu credeam că va fi atât de rău în primele seturi. Pe de altă parte, nu am simțit că sunt eu pe teren la acest turneu. Ai putea spune că semifinalele sunt un rezultat grozav, însă eu aștept mereu să dau tot ce am mai bun. Nu a fost să fie astăzi.

Statistica asta spune multe (nu a avut mingi de break - n.r.). A servit foarte precis, este greu să descriu totul. Nu avem atât de mult timp. Sunt multe lucruri negative pe care le-am făcut astăzi pe teren de care nu sunt mulțumit. Returul, mișcarea pe teren, forehandul, backhandul, totul a fost sub nivelul normal.

El a fost dominant în gameurile de serviciu. Evident, dacă servești bine și nu te confrunți cu mingi de break, te poți juca cu mintea adversarului, poți pune mai multă presiune la retur, poți lovi fără griji, felicitări lui, a jucat un meci impecabil” - Novak Djokovic, la conferința de presă.

>> Jannik Sinner spune cum l-a învins pe Novak Djokovic la Australian Open 2024: „Am învățat multe de la el”

De știut:

Considerat cel mai bun jucător din istorie la retur, Djokovic nu a avut mingi de break în meciul cu Sinner. Este pentru prima oară în cariera sârbului când se întâmplă acest lucru la un Grand Slam.

Calificarea în finala de la Australian Open 2024 este cea mai bună performanță reușită de Jannik Sinner la un Grand Slam. El mai ajunsese în semifinalele Wimbledon 2023 (a fost învins chiar de Djokovic).

Sinner a redus din diferență în meciurile directe cu Novak Djokovic - sârbul conduce cu 4-3. Precedentele victorii ale lui Jannik au venit pe finalul sezonului 2023: la Turneul Campionilor de la Torino (în faza grupelor) și în semifinalele Cupei Davis (după ce a salvat trei mingi de meci).

Jannik Sinner este primul italian din istorie care ajunge în finala Australian Open.

Jannik Sinner se va duela în marea finală de la Australian Open 2024 cu învingătorul meciului dintre Daniil Medvedev (favorit 3) și Alexander Zverev (6). Rusul conduce cu 6-3 în întâlnirile cu italianul (Sinner s-a impus în ultimele trei meciuri), iar germanul cu 4-1.

În vârstă de 36 de ani (va împlini 37 pe 22 mai), Djokovic deține recordul de titluri câștigate la Melbourne: 10 (la edițiile din 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 și 2023).

Statistica partidei dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic:

Ași: 9-7

Duble greșeli: 1-4

Puncte câștigate cu primul serviciu: 53/64 (83%) - 53/79 (67%)

Puncte câștigase cu al doilea serviciu: 29/46 (63%) - 17/37 (46%)

Mingi de break salvate: 0/0 - 6/11

Lovituri câștigătoare: 31-32

Erori neforțate: 28-54

Puncte câștigate la fileu: 15/18 (83%) - 18/23 (78%)

Total puncte câștigate: 128-98

Durată meci: 3 ore și 25 de minute.

Traseul lui Jannik Sinner până în finala Australian Open 2024

Turul I: 6-4, 7-5, 6-3 vs Botic van de Zandschulp (59 ATP)

Turul II: 6-2, 6-2, 6-2 vs Jesper De Jong (161 ATP)

Turul III: 6-0, 6-1, 6-3 vs Sebastian Baez (29 ATP)

Optimi: 6-4, 7-5, 6-3 vs Karen Khachanov (15 ATP)

Sferturi: 6-4, 7-6(5), 6-3 vs Andrey Rublev (5 ATP)

Semifinale: 6-1, 6-2, (6)6-7, 6-3 vs Novak Djokovic (1 ATP).