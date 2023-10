TENIS Joi, 12 Octombrie 2023, 14:21

Firma Quantum Nutrition Inc, care a furnizat suplimentul despre care echipa Simonei Halep susține că a fost contaminat cu Roxadustat, s-a apărat în presa canadiană spunând că dubla câștigătoare de Grand Slam caută un țap ispășitor.

Simona Halep Foto: lev radin / Alamy / Alamy / Profimedia

Quantum Nutrition neagă legăturile cu dopajul Simonei Halep: „Are nevoie de cineva pe care să dea vina”

John Koveos, patronul firmei Quantum Nutrition, spune că „are încredere 100%” în compania care produce suplimentele sale.

Fără a da nume, acesta spune că și alți sportivi au folosit colagenul pe care Halep dă vina pentru testul pozitiv, dar românca este singura care a întâmpinat probleme.

„Au nevoie de cineva pe care să dea vina. Se dorește ca firma să fie țapul ispășitor [...]. Quantum Nutrition produce suplimente pentru sute de atleți, printre care olimpici sau hocheiști din NH.

Niciun sportiv nu a avut probleme, fiind testați în mod regulat. Iar Halep nu a fost singura sportivă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open” - John Koveos, patronul firmei Quantum Nutrition, pentru The Globe and Mail (unul dintre cele mai importante ziare canadiene).

Suplimentul de colagen (Keto MCT) i-a fost recomandat Simonei Halep de către Candice Gohier de la Academia Mouratoglou. Este vorba despre primul fizioterapeut străin din cariera fostei lidere WTA. Gohier i-a luat locul lui Theo Cercel în echipa Simonei.

De știut despre cazul de dopaj al Simonei Halep:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Simona mai are o singură cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Dacă suspendarea de 4 ani va fi menținută, atunci fosta lideră WTA ar putea reveni teoretic pe terenul de tenis pe 6 octombrie 2026. La acel moment, Halep ar urma să aibă 35 de ani.

