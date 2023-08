TENIS Vineri, 04 August 2023, 17:09

Roger Federer și Rafael Nadal au plâns împreună după retragerea elvețianului din tenisul profesionist (Laver Cup 2022), dar Mr. Perfect a dezvăluit acum că relația sa cu ibericul nu a fost mereu una atât de strânsă.

Roger Federer si Rafael Nadal Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Roger Federer și relația cu Rafael Nadal: „Acum vorbim mai mult despre accidentări și copii”

Din cauza accidentării de la șold (mușchiul iliopsoas), Nadal a ratat aproape complet acest sezon și a anunțat că 2024 va fi probabil ultimul an din cariera sa.

Federer spune că-și dorește să-l vadă din nou pe teren pe marele său rival (s-au întâlnit de 40 de ori, ibericul câștigând 24 de meciuri) și a povestit cum au ajuns să fie prieteni foarte apropiați.

„Sunt cu cinci ani mai în vârstă decât Rafa. Așa că, atunci când am venit în circuit, l-am văzut pe Rafa tânăr, junior, trecând pe acolo săptămână de săptămână. Era extrem de bun, foarte tânăr, incredibil de respectuos și, de asemenea, foarte timid.

Așa că avea un respect incredibil pentru mine, nu că acum nu ar mai avea, cred că e diferit pentru că suntem prieteni. La început... Cu tot ceea ce am vrut să fac în circuit și cu ideile mele, el mi-a spus doar atât: 'Ai dreptate!'.

Apoi l-am văzut pe Rafa cum și-a dezvoltat personalitatea, a devenit mai încrezător și apoi am început să jucăm unul împotriva celuilalt la fiecare două weekenduri și, evident, a apărut rivalitatea, dar întotdeauna am avut respect unul pentru celălalt... Nu doar noi doi, ci și echipele noastre: părinții mei, părinții lui; antrenorii mei, antrenorii lui; sora mea, sora lui.

Dar cred că pe măsură ce am îmbătrânit și am știut că timpul trece și că suntem pe cale să nu ne mai vedem atât de mult am început să apreciem mai mult fiecare întâlnire.

Mi-am întemeiat o familie... asta oricum schimbă complet pe cineva. Și am început să vorbim despre lucruri total diferite în viață... mai mult despre accidentări și copii... este și el tată acum. Așa că discuțiile s-au schimbat.

De asemenea, am început să respectăm rivalitatea pe care o aveam și aproape că ne lipsește, jucând unul împotriva celuilalt la fiecare două săptămâni.

Pe vremuri nu ne suportam unul pe celălalt, probabil tocmai din cauza acelei rivalități foarte mari, dar este un om grozav și îmi doresc să revină în circuit” - Roger Federer.

Cariera de vis a lui Roger Federer

Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția. 1.85 metri, 85 de kilograme.

A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

Jucător de mâna dreapta, execută reverul cu o singură mână.

103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.

Are 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.

A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

De-a lungul unei cariere impresionante, Roger Federer a adunat 20 de titluri de Grand Slam (a fost depășit doar de Novak Djokovic și Rafael Nadal).

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

Clasamentul titlurilor de Grand Slam

1. Novak Djokovic 23

2. Rafael Nadal 22

3. Roger Federer 20 etc.