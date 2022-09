TENIS Luni, 26 Septembrie 2022, 10:27

Roger Federer s-a retras oficial din tenis cu ocazia unui meci de dublu la Laver Cup. Finalul a fost unul emoționant, marele campion elvețian plângând ca un copil alături de Rafael Nadal, marele rival al carierei.

Roger Federer si Rafael Nadal Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

VIDEO FOTO Rivali de-o viață, Roger Federer și Rafael Nadal au plâns la retragerea elvețianului din tenis - Imagini impresionante de la Laver Cup 2022

Rafael Nadal vorbește despre lacrimile de la retragerea lui Roger Federer

Imaginile cu Federer și Nadal plângând împreună și ținându-se de mână la un moment dat au făcut înconjurul planetei și s-au viralizat pe rețelele sociale.

La câteva zile de la acel moment, Nadal a vorbit cu presa iberică despre retragerea lui Federer, marele său rival.

Într-un interviu pentru cope.es, Rafa a povestit momentele unice din O2 Arena, de la retragerea lui Federer.

„Sunt o persoană sensibilă, când vezi pe cineva pe care îl apreciezi că își ia rămas bun e greu să nu te emoționezi. Mi-a scăpat puțin de sub control (n.r. situația), a fost greu să nu se întâmple după tot ceea ce s-a trăit în acea noapte” - Rafael Nadal.

Jurnaliștii iberici au dorit să afle dacă lacrimile au avut legătură și cu un posibil gând la propria-i retragere din tenisul profesionist. Fostul lider ATP a negat însă acest lucru, precizând că toată emoția a fost doar pentru Roger.

„Nu, absolut nicio legătură, zero (n.r. că nu s-a gândit la retragerea sa din tenis). Știu că acel moment va veni în X sau Y ani. La 36 de ani și jumătate, știu că sunt în ultima parte a carierei mele, dar nu mă gândesc la asta.

Nu am fost deloc preocupat de grija asta, a fost totul legat doar de moment și de persoana specială care se retrage. Admirația pentru Federer m-a făcut să fiu emotiv peste măsură”, a completat Rafael Nadal.

Cum îi spune Nadal lui Federer în particular

De asemenea, spaniolul a povestit un lucru mai puțin cunoscut: cum îi spune în particular marelui său rival.

„Uneori îi spun Rogelio, da, dar doar în cadru restrâns. Pe teren, niciodată nu ne-am certat, relația dintre noi a fost impecabilă.

În afara terenului, uneori am avut puncte de vedere diferite privind anumite subiecte, dar e normal să fie așa. Mereu am discutat cu argumente și am încercat să găsim soluții” - Rafael Nadal.

Finala de la Wimbledon 2008, cel mai bun FEDAL din carieră

„Finala Wimbledon 2008 a fost cel mai bun meci contra lui Federer. Acela rămâne cea mai importantă partidă din cariera mea.

Și finala din 2017 (n.r. de la Australian Open) a fost foarte importantă, pentru că amândoi veneam după perioade grele, cu accidentări, și nu credeam că mai putem juca la cel mai înalt nivel (n.r. s-a impus Federer în cinci seturi). A fost o postură privilegiată în care ne-am aflat”, a încheiat Rafael Nadal.

Federer și Nadal, plângând la retragerea elvețianului din tenis

Sursa video: Eurosport

Cariera de vis a lui Roger Federer

Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția. 1.85 metri, 85 de kilograme.

A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

Jucător de mâna dreapta, execută reverul cu o singură mână.

103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.

Are 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.

A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

De-a lungul unei cariere impresionante, Roger Federer a adunat 20 de titluri de Grand Slam (a fost depășit doar de Rafael Nadal și Novak Djokovic).

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

