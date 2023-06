Nick Kyrgios va dezvălui, într-un documentar Netflix, că a fost internat într-un spital de psihiatrie după ce a pierdut la Wimbledon în 2019, informează The Australian, potrivit Reuters.

Kyrgios a fost învins în 2019 de Rafael Nadal, în turul doi al turneului de la Wimbledon.

„Reflectam cu adevărat la varianta sinuciderii”, a spus Kyrgios într-un episod al documentarului Break Point.

„Am pierdut la Wimbledon. M-am trezit şi tata stătea pe pat şi plângea. A fost un semnal de alarmă pentru mine. Mi-am spus: ‘OK, nu pot continua astfel’. Am ajuns internat la psihiatrie la Londra, pentru a-mi rezolva problemele”, a adăugat australianul.

Anul trecut, Nick Kyrgios a povestit într-un mesaj pe Instagram despre problemele de sănătate mintală pe care le-a avut.

„Eu sunt mândru să spun că m-am transformat complet şi că privesc acum total diferit lucrurile. Vreau ca voi să vă puteţi atinge potenţialul maxim şi să zâmbiţi. Această viaţă este frumoasă”, a scris Kyrgios la momentul respectiv, citat de News.ro.

Nick a disputat finala de la Wimbledon anul trecut, el fiind învins în patru seturi de Novak Djokovic.

