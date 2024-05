ALTE SPORTURI Luni, 13 Mai 2024, 13:04

​Naționala României va participa din nou, după opt ani, la Campionatul European de fotbal, o întrecere așteptată cu sufletul la gură de suporteri și jucători, deopotrivă. Pentru unii dintre aceștia din urmă turneu final din Germania va putea fi privit doar de pe margine din cauza accidentărilor.

Pe Betano am analizat care sunt jucătorii din naționala României accidentați în acest punct al sezonului și care sunt șansele acestora de a fi prezenți la Campionatul European din Germania, cel mai important eveniment fotbalistic din 2024.

Olimpiu Moruțan (25 ani / Ankaragucu)

Mijlocașul Olimpiu Moruțan s-a accidentat grav într-un meci din Cupa Turciei pe care Ankaragucu, echipa internaționalului român, l-a avut în primăvara acestui an cu Beșiktaș. După un banal duel aerian, Moruțan a căzut ca secerat la pământ și a fost nevoie de o targă pentru a putea fi scos în afara terenului. Verdictul medicilor a fost unul devastator pentru tânărul jucător legitimat în trecut la FCSB și Galatasaray. Cel mai rău scenariu s-a confirmat și Moruțan a fost diagnosticat cu ruptură a tendonului lui Ahile, o accidentare care nu-i oferă nicio șansă de a fi prezent în lotul României pentru EURO 2024. O pierdere importantă pentru naționala tricoloră, Moruțan având un sezon bun în Turcia, cu două goluri și trei pase decisive în cele 30 de meciuri pentru Ankaragucu. Moruțan are 15 prezențe în prima reprezentativă a României și un gol marcat. Ultima oară acesta bifase 90 de minute în amicalul pierdut contra Columbiei (3-2) la Madrid.

Vlad Chiricheș (34 ani / FCSB)

Revenit în campionatul României pentru a juca în tricoul FCSB, echipă alături de care a cucerit campionatul în acest sezon, Vlad Chiricheș nu a ascuns niciodată dorința de a îmbrăca din nou tricoul naționalei României al cărei căpitan a fost începând cu anul 2013. Revenit la începutul acestui an după o accidentare care l-a ținut departe de gazon mai multe luni, Chiricheș a primit o nouă lovitură fiind obligat să iasă de pe teren în prima repriză a derby-ului cu Rapid din playoff (2-2). Chiricheș a acuzat dureri la cot și după un control de specialitate acesta a fost diagnosticat cu fractură la mâna dreaptă. Chiricheș are în acest moment 80 la sută șanse să se refacă până când selecționerul Edward Iordănescu se va decide asupra lotului pentru Germania. Cele 75 de prezențe sub tricolor l-ar putea ajuta pe Chiricheș să fie selecționat pentru un nou turneu final.

Vladimir Screciu (24 ani / Universitatea Craiova)

Capacitatea de a evolua pe mai multe posturi, în special mijlocaș la închidere și fundaș central, au făcut din Vladimir Screciu un om de bază la echipa națională în finalul campaniei de calificare la Campionatul European. Screciu are patru prezențe în prima reprezentativă, de fiecare dată evoluând ca titular: cu Elveția în deplasare (2-2), cu Kosovo pe teren propriu (2-0), cu Belarus (0-0) și Israel (2-1) în deplasare. Vladimir Screciu s-a accidentat în derby-ul Băniei dintre FCU Craiova 1948 și Universitatea Craiova la începutul lunii martie, iar în acest moment are 75% șanse de a juca la EURO 2024.

Florinel Coman (26 ani / FCSB)

Golgeterul campionatului în Liga 1 și campion în premieră cu FCSB, atacantul Florinel Coman așteaptă în vara acestui an primul transfer peste hotare. Până atunci, Coman trebuie să treacă peste o accidentare care l-a forțat să rateze ultimele două meciuri la echipa de club, de eventuala evoluție la Campionatul European depinzând un posibil transfer important în străinătate. Cu 13 prezența și un gol pentru prima reprezentativă a României, Coman a jucat în șapte din cele zece meciuri în preliminariile pentru EURO 2024. După ce a făcut parte din generația care a ajuns în semifinalele Europeanului de tineret U21 în 2019, Coman are șansa în vara acestui an de a străluci pe scena mare a fotbalului continental, la Campionatul European din Germania. Coman are 99% șanse să joace la turneul final, leziunea fibrilară de care suferă nefiind una gravă.

George Pușcaș (28 ani / Bari)

La cei 28 de ani ai săi, atacantul George Pușcaș este unul dintre ”veteranii” generației actuale, cu 41 de prezențe și 11 goluri pentru naționala mare a României. Pușcaș a jucat în șase dintre meciurile programate în preliminariile pentru EURO 2024 și a marcat un gol extrem de important în meciul cu Israel (2-1) care a consfințit calificarea României la turneul final. Accidentat la un meci din liga secundă italiană, Pușcaș a primit recomandarea medicilor de a se opera la nivelul brațului, o intervenție care însă nu-i va pune în pericol participarea la Campionatul European.

