Emma Răducanu, portret făcut de BBC: Crearea unei campioane / Martina Navratilova: Va câștiga mai multe Grand Slam-uri, nu poți opri un asemenea talent

This smile says yes I did\uD83E\uDD29\uD83E\uDD29\uD83D\uDE06thank you! I had a blast #mclaren720s https://t.co/1MaoAuV2D1 pic.twitter.com/QafoI7WnKh — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) July 20, 2021

„Niciun fel de atitudine negativă”

Ascensiune la Wimbledon

into the main!! mechanic will keeping me running \uD83E\uDDBE⚙️ pic.twitter.com/jkpj9buOOp — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) August 27, 2021

Îmbunătățirea jocului

Martina Navratilova spune că va câștiga mai multe Grand Slam-uri

Încurajată de tatăl ei, Ion, să încerce mai multe sporturi - prin care echitație, înot și baschet - Emma a fost cel mai atrasă de motocros.„Am pilotat carturi timp de un an sau doi când eram mai tânără - în jur de 8 ani - iar apoi la 10 am făcut tranziția către motocros”, a relatat aceasta într-un interviu difuzat de Amazon Prime săptămâna aceasta.„Îmi plac sporturile cu motor dar nu puteam să continui să le practic pe măsură ce cariera mea progresa. Însă a ieșit destul de bine”, a mai spus aceasta, o afirmație care s-a dovedit a fi mai mult decât modestă.La 5 ani după ce a decis să se concentreze pe tenis tânăra de 18 ani a ajuns într-o finală de Grand Slam pe care a și câștigat-o.Cu o mentalitate de fier și o personalitate efervescentă care au făcut-o îndrăgită de fanii tenisului din întreaga lume, Răducanu este noua vedetă a tenisului alb, scrie BBC.După ce și-a făcut intrarea la profesioniști în luna iulie la Wimbledon, ajungând până în turul 4, ea a depășit cu mult acea performanță oricum remarcabilă prin câștigarea unui Grand Slam la doar a patra sa participare la un turneu WTA.„Are o atitudine grozavă, este deșteaptă și se descurcă extrem de bine - sunt sigur că va continua pe acest drum”, declara în urmă nu cu mult timp fostul număr 1 mondial Andy Murray.Ascensiunea lui Răducanu a fost puternic influențată de tatăl său român Ion și de mama sa chineză Renee. Ambii lucrează în sistemul financiar și s-au mutat din Toronto la Londra când fiica lor avea doar doi ani.Emma Răducanu în una din primele sale apariții în circuitul WTA (FOTO: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia)După ce a luat în mână o rachetă de tenis când avea 5 ani, Răducanu a fost cooptată de Academia de Tenis Bromley înainte ca potențialul ei să fie reperat de Asociația de Tenis de Câmp a Marii Britanii.Forul care guvernează tenisul britanic a luat-o pe Emma sub aripa sa de la o vârstă fragedă, tânăra fiind trimisă în tabere și turnee în străinătate înainte de a progresa prin grupele de vârstă.Chiar dacă acest sprijin a fost crucial, influența părinților ei continuă să fie evidentă prin modul în care Emma rămâne concentrată pe teren și cu picioarele pe pământ în afara sa.„Cred că acest calm și tăria mentală vin cu siguranță din educația mea”, a declarat ea săptămâna aceasta. „Cred că părinții mei mi-au insuflat de la o vârstă foarte fragedă să am o atitudine pozitivă pe teren”, a povestit aceasta.„Când eram mai tânără nu era deloc acceptabil să am niciun fel de atitudine negativă. Așa că am învățat asta de la o vârstă fragedă și [acest lucru] a rămas cu mine”, a declarat adolescenta.Evoluția meteorică a acesteia la US Open a venit în pofida unui handicap care poate le-ar fi marcat pe alte tinere: părinții ei nu au putut să vadă niciunul din meciurile sale în persoană , inclusiv finala disputată împotriva unei alte adolescente, canadiana Leylah Fernandez, din cauza restricțiilor de călătorie din Statele Unite.„Nu este posibil fiindcă ai nevoie de o derogare și durează câteva săptămâni să primești aprobare. Este prea târziu și ei nu vor putea obține una”, a declarat Emma Răducanu în cadrul unei conferințe de presă.Emma Răducanu la Wimbledon (FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia Images)Deși este considerată de ani de zile ca o potențială jucătoare de top de către reprezentanții tenisului britanic, Răducanu nu a fost testată la cel mai înalt nivel înainte de a primi un wildcard pentru a juca la Wimbledon.Clasată pe locul 336 în lume și jucând la doar al doilea său turneu WTA, Emma a confirmat pe deplin încrederea acordată de organizatorii celui mai prestigios turneu de tenis din lume, ajungând printre ultimele 16 jucătoare.Însă apoi a venit un moment îngrijorător. După ce a învins două jucătoare din top 50 la All England Club, ea a fost nevoită să se retragă în timpul partidei din turul 4 când era condusă cu 4-6 0-3 de australiana Ajla Tomljanovic din cauza unor amețeli și dificultăți respiratorii.În interviul acordat după prima sesiune de antrenament de la US Open, Răducanu a explicat pentru BBC Sport maniera în care experiența respectivă i-a arătat îmbunătățirile pe care trebuie să le facă la nivel fizic.„Nu am muncit foarte mult la acest aspect comparativ cu celelalte fete care sunt în circuit de 10 ani”, declara aceasta în urmă cu aproape 3 săptămâni, adăugând că „iar apoi să joc la această intensitate câteva săptămâni la rând a fost ceva complet nou pentru mine”.A reușit să realizeze asta prin jucarea mai multor partide înainte de US Open, ajungând în sferturile de finală al unui turneu ITF din Pennsylvania și finala unui turneu WTA Challenger din Chicago , reușind apoi să treacă de 3 runde de calificarea la US Open.Emma a fost ajutată de faptul că a avut 4 zile libere între calificări și meciul său din turul 1 de la US Open întrucât sportivii au doar o zi de odihnă între partidele de pe tablou principal.Un alt element important pentru îmbunătățirea condiției sale fizice a fost cooptarea fizioterapeutului Will Herbert, care anterior a lucrat cu germanul Alexander Zverev și fostul număr 1 britanic Kyle Edmund, în echipa sa. Răducanu îl descrie pe Herbert ca fiind „mecanicul” ei.Identificarea lucrurilor pe care trebuie să le îmbunătățească în jocul său reprezintă un element cheie pentru Emma.După evoluțiile spectaculoase de la Wimbledon aceasta a reluat colaborarea cu antrenorul Andrew Richardson - un fost jucător britanic cu care a lucrat în copilărie - fiind ghidată până în acel moment de experimentatul antrenor Nigel Sears de la All England Club.Vorbind despre mutare înainte de calificările pentru US Open, Emma a declarat că a simțit nevoia „unor ochi și a unei voci proaspete”, adăugând că Sears - care le-a antrenat pe fostele jucătoare de top Ana Ivanovic și Daniela Hantuchova, a adus cea mai mare valoare la „vârful jocului”.A fost o mutare care s-a dovedit a fi câștigătoare.Faptul că a lucrat cu mai mulți antrenori i-au permis Emmei să „ia bucățele de informații” de la fiecare pe măsură ce aceasta își construiește propria identitate pe teren, afirmă Anne Keothavong, căpitanul-nejucător al echipei de tenis feminin a Marii Britanii.„Emma este ca un burete. Ea învață atât de rapid...”, a declarat specialista de dublu Naomi Broady care a încurajat-o pe Răducanu înainte de meciurile sale de săptămâna aceasta.„Ea își analizează singură adversarele înainte de meciuri și adoră acest lucru. Îi face plăcere aspectul educațional al jocului”, mai spune aceasta.Naomi Cavaday, o fostă jucătoare britanică de tenis care la rândul ei antrenat-o pe Emma când era mai tânără, spune deaspre ea că „muncește fenomenal, este cea mai harnică jucătoare pe care am întâlnit-o vreodată și a fost mereu așa”.„Cerințele pe care le are față de ea și față de echipa sa au fost de asemenea incredibile. Trebuie să fii prezent când ești pe teren cu Emma. Ea va căuta analize și pune întrebări pentru fiecare lovitură în parte”, spune Cavaday.Emma Răducanu cu trofeul US Open (FOTO: Profimedia Images)Legendara Martina Navratilova și Virgina Wade , singura jucătoare din Marea Britanie care a câștigat toate cele 4 turnee de Grand Slam și ultima care a câștigat un astfel de turneu, prezic că Emma va câștiga mai multe turnee de Grand Slam.„Când vezi un asemenea talent, acesta nu poate fi oprit. Singurul lucru care ar putea să o oprească este propriul ei corp”, spune Navratilova, care a câștigat 18 turnee de Grand Slam la single.„Ea este aproape ca un produs finit când de abia își începe cariera”, adaugă aceasta.Wade este de acord cu Navratilova. „Fără nicio îndoială, sunt convinsă că va câștiga turnee majore” a spus Wade săptămâna trecută, înainte ca Răducanu să câștige finala de la US Open.Andy Murray, care a câștigat primul său turneu de Grand Slam când avea 25 de ani, tot la US Open în 2012, o cunoaște bine pe Răducanu și s-a antrenat cu aceasta la Centrul Național de Tenis din Roehampton.„Atitudinea ei este fantastică, se antrenează din greu, exersează bine și nu am auzit pe nimeni din circuit să spună un cuvânt rău despre ea”, afirmă Murray.