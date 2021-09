VIDEO Emma Răducanu: "Tatăl meu este foarte greu de mulțumit, dar astăzi am reușit să o fac" - Ce a declarat campioana de la US Open

Emma Răducanu: Tatăl meu este foarte greu de mulţumit, dar astăzi am reuşit să o fac





Cred că cea mai mare realizare a mea este modul în care am reuşit să nu mă gândesc la nimic altceva decât la planul meu de joc. În rest, am lăsat totul deoparte complet pentru a mă concentra asupra a ceea ce trebuia să fac. De asta sunt cea mai mândră. Aceasta este o mare parte din ceea ce mi-a permis să câştig acest titlu.

Am vorbit cu părinţii mei. Nu vorbim prea mult despre tenis împreună. În aceste momente, ei vor mai ales să ştie cum sunt. Mi-aş fi dorit să fie aici pentru a sărbători împreună, dar mă privesc de acasă şi sunt mândri.

Tatăl meu mi-a spus: <Eşti chiar mai puternică decât credea tatăl tău>. M-a liniştit. Este foarte greu de mulţumit, dar astăzi am reuşit să o fac. După joc, am făcut un duş, am făcut aceeaşi rutină ca de obicei. Nici nu ştiu când voi merge acasă. Habar n-am ce să fac mâine. Încerc să profit de moment. Acum nu este momentul să ne gândim la viitor, să planificăm ceva, să facem orice programare... Nu ştiu. Şi nu-mi pasă. Profit de viaţă" - Emma Răducanu, după câștigarea US Open.









De știut: Emma Răducanu este prima sportivă din Era Open care câştigă un Grand Slam venind din calificări. Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui Grand Slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon. Pentru prima dată în Era Open (atât la masculin, cât şi la feminin), în ultimul act al unui Grand Slam s-au întâlnit două jucătoare care nu se aflau pe lista capilor de serie. Grație parcursului incredibil de la US Open, Emma Răducanu va urca, începând de luni, până pe locul 23 în clasamentul WTA (un salt de 127 de locuri). De cealaltă parte, Leylah Fernandez se va clasa pe poziția 27 (a început competiția pe locul 73).





Emma Răducanu va primi un cec în valoare de 2.5 milioane de dolari, în timp ce Leylah Fernandez a câștigat 1.25 de milioane de dolari.





Născută în Canada, din tată român și mamă chinezoaică, Răducanu a ajuns în Marea Britanie la vârsta de doi ani. Emma a crescut în Londra și a început să joace tenis la cinci ani. Răducanu, în vârstă de 18 ani, s-a făcut remarcată în iulie 2021 la Wimbledon, unde a atins optimile de finală la prima sa participare la un turneu de Grand Slam.



"Din start am ştiut că va fi un joc extrem de dificil. Leylah a jucat un tenis incredibil. A trebuit să joc la maxim. A fost o luptă mare. Sunt foarte mândră de ce am realizat. Este un vis absolut. Întotdeauna îţi închipui cum te duci să îmbrăţişezi pe toată lumea. Faptul că acest lucru se întâmplă în realitate...Sunt foarte recunoscătoare tuturor oamenilor care m-au ajutat, echipei mele, LTA, tuturor oamenilor care m-au susţinut în timpul acestei aventuri. A fost într-adevăr un efort de echipă, nu am câştigat de una singură.