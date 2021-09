Emma Răducanu nu va fi susținută de părinți pe Arthur Ashe la semifinala de la US Open

Emma Răducanu a anunțat după calificarea spectaculoasă în semifinalele de la US Open că, din păcate, nu va putea fi susținută de părinții săi pe Arthur Ashe la meciul cu Maria Sakkari, din penultimul act al Grand Slamului de la Flushing Meadows.



Într-o conferință de presă, Emma a spus, printre altele, că va fi imposibil ca părinții ei (Ian - fost Ion, și Renee) să o vadă live pe Arthur Ashe.



Motivul este unul clar: cei doi se află la domiciliul lor din Kent (Marea Britanie) și ar avea nevoie de o derogare pentru a putea călători în pandemie.



Această aprobare ar putea dura chiar și câteva săptămâni, iar atunci este "prea târziu și nu vor putea obține una (n.r. derogare) în timp util", după cum a precizat Emma.





Răducanu (150 WTA) a trecut în sferturi la US Open de Belinda Bencic (favorită 11 și campioană la Jocurile Olimpice de la Tokyo). A fost 6-3, 6-4 după o oră și 24 de minute de joc.

Grație parcursului de la US Open (are deja 8 victorii la New York), Răducanu se află pe. De asemenea, Emma va primi un cec în valoare de 675.000 de dolari.Pentru un loc în marea finală, Răducanu (150 WTA) se va confrunta cu Maria Sakkari (cap de serie nr. 17).