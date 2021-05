Surpriză mare: Ce antrenor a cooptat Simona Halep după despărțirea de Artemon Apostu-Efremov

​Ziua și anunțul, pare să fie noua deviză a Simonei Halep după eliminarea din optimile turneului de la Madrid. Locul 3 WTA a precizat, vineri, că a găsit deja un înlocuitor pentru Artemon Apostu-Efremov, antrenor de care s-a despărțit recent.

Ce a spus Simona la momentul despărțirii de Daniel Dobre

"Darren și-a dorit mult să continue cu Daniel Dobre, dar la un moment dat ajunsesem să simt nevoia de o schimbare, nici eu nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui, nici el nu mai știa cum să mă abordeze și am decis să întrerupem colaborarea.



La noi nu este însă că acum începem și acum terminăm, în acești 5-6 ani am tot lucrat, ne-am despărțit, ne-am reunit. Este un om incredibil, am tot spus-o și o repet, este unul dintre cei mai buni antrenori din România, poate chiar cel mai bun. Am o relație deosebită cu el, nu a fost vorba de o ceartă sau de o neînțelegere, pur și simplu am simțit că trebuie să schimb ceva, să am o voce nouă" - Simona Halep , la acel moment.