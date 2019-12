Simona Halep și explicația pentru despărțirea de Daniel Dobre: "Nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui"

"Darren și-a dorit mult să continue cu Daniel Dobre, dar la un moment dat ajunsesem să simt nevoia de o schimbare, nici eu nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui, nici el nu mai știa cum să mă abordeze și am decis să întrerupem colaborarea", a spus Simona Halep.





"La noi nu este însă că acum începem și acum terminăm, în acești 5-6 ani am tot lucrat, ne-am despărțit, ne-am reunit. Este un om incredibil, am tot spus-o și o repet, este unul dintre cei mai buni antrenori din România, poate chiar cel mai bun. Am o relație deosebită cu el, nu a fost vorba de o ceartă sau de o neînțelegere, pur și simplu am simțit că trebuie să schimb ceva, să am o voce nouă", a mai zis Simona Halep pentru Gazeta Sporturilor.





Simona Halep a anunțat despărțirea de Daniel Dobre pe 28 noiembrie, printr-un mesaj pe Facebook. Din 2020, constănțeanca va fi pregătită de australianul Darren Cahill. Alături de Dobre, Simona a cucerit titlul de la Wimbledon de anul acesta, al doilea Grand Slam din carieră. , printr-un mesaj pe Facebook. Din 2020, constănțeanca va fi pregătită de australianul Darren Cahill. Alături de Dobre, Simona a cucerit titlul de la Wimbledon de anul acesta, al doilea Grand Slam din carieră.





"Daniel, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în acest an. Pentru munca ta, pentru încredere și pentru că ai crezut în mine. Încheiem colaborarea cu un trofeu la Wimbledon și cu o prietenie frumoasă. Nici nu puteam cere mai mult! Îți doresc numai bine și cine știe ce ne rezervă viitorul, poate un nou capitol pentru noi", a precizat Halep pe Facebook.





Simona Halep vs Serena Williams, finala de la Wimbledon: