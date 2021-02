Iga Swiatek, după ce a fost eliminată de Simona Halep: "Aceasta e diferența. E grozav ce reușește"

Australian Open

Halep vs Swiatek:

2021, Australian Open: 3-6, 6-1, 6-4 pentru Halep

2020, Roland Garros: 6-1, 6-2 pentru Swiatek

2019, Roland Garros: 6-1, 6-0 pentru Halep.

​"Am foarte mult respect pentru Simona, pare că mereu are o mulţime de opţiuni în joc. Când ceva nu merge bine pentru ea, schimbă tactica și e grozav ce reuşeşte. Aceasta e diferenţa dintre marile campioane şi jucătoarele mai puţin experimentate, pentru că eu azi nu am simţit că am foarte multe opţiuni de a juca împotriva ei",