FC Argeș a pierdut barajul de menținere/promovare cu Dinamo, scor 8-5 la general, iar portarul Cătălin Straton a avut un discurs dur la finalul manșei retur.

Catalin Straton Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Cătălin Straton, după retrogradarea echipei FC Argeș în Liga 2: „Nu au jucat că nu au vrut”

Cu lacrimi în ochi, Straton a afirmat la flash-interviu că nu vrea să-i mai vadă în vestiar pe unii jucători care „nu au jucat că nu au vrut”. Andreas Calcan, un alt jucător de la FC Argeș (eliminat în timpul partidei de sâmbătă), a avut un discurs asemănător după partida tur.

„Am lacrimi în ochi, am plecat de la Steaua (n.r. FCSB), nu am vrut să stau acolo pentru bani. Am venit acasă, sunt din Piteşti.

Mă doare, dar nu poţi să joci în 7 la fiecare meci! Lipsă de valoare, nu la toţi, dar analizaţi-i! Degeaba ai 6-7 jucători buni într-un lot de 20. Degeaba! Te prinzi la un moment dat.

Am încercat să vorbim, dar când în echipă joacă doar 3 români... Nu au jucat că nu au vrut! Doar Meza Colli şi Şerban au avut probleme. Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta!

Asta e, o luăm de la capăt, FC Argeş nu va muri. E greu, dar FC Argeş va reveni. Nu-mi doresc să plec, am o vârstă, nu ştii ce-ţi rezervă viaţa, dar prioritar e clubul ăsta” - Cătălin Straton, potrivit DigiSport.

După doar un sezon în liga secundă, Dinamo se întoarce în SuperLigă pentru duelurile cu FCSB și Rapid, la capătul unei duble manșe în care s-au marcat 13 goluri.

În schimb FC Argeș revine în liga secundă, după ce în această vară a retrogradat și cealaltă echipă a județului, CS Mioveni.

