Jorge Vilda a fost selecționer al echipei feminine de fotbal a Spaniei timp de opt ani, dar a fost concediat marți, la doar 16 zile după ce a câștigat Cupa Mondială.

Jorge Vilda Foto: KAI SCHWOERER / imago sportfotodienst / Profimedia

Jorge Vilda nu mai este selecționerul Spaniei - A fost demis după scandalul Rubiales

De luni de zile, jucătoarele au criticat metodele „dictatoriale” ale antrenorului, care se bucura de sprijinul nemijlocit al lui Luis Rubiales.

Vilda l-a susținut pe președintele RFEF după ce acesta a sărutat-o pe fotbalista Jenni Hermoso la ceremonia de premiere, iar noua conducere a federației l-a concediat, decizie pe care tehnicianul „nu o înțelege”.

„Cum mă simt? Mă simt bine atât cât e posibil după ce am cucerit titlul de campion mondial în urmă cu 16 zile. Apoi, mi s-a prelungit contractul pentru cinci ani, cu un salariu mai mare, în urmă cu zece zile. Iar astăzi am fost demis, de manieră injustă consider eu.

Am conştiinţa liniştită, pentru că am dat 100%. Nu aplaud gesturile făcute la Sydney. Aşa cum nu aplaud nimic din ce este misogin” - Jorge Vilda pentru Cadena Ser, citat de AFP.

