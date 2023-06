Euro 2024 preliminarii Marți, 20 Iunie 2023, 10:49

Valentin Mihăilă este eroul de moment al naționalei de fotbal a României, după ce a reușit o „dublă” (în minutele 89 și 92) care a securizat o remiză nesperată pe terenul Elveției (scor 2-2, în preliminariile pentru Euro 2024).

Valentin Mihaila Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Valentin Mihăilă, cotă de piață de 2,7 milioane de euro

În vârstă de 23 de ani, atacantul evoluează în prezent în Serie B, la AC Parma, iar cota sa de piață este conform Transfermarkt la €2,7 milioane de euro.

Înainte de a bifa primele sale minute la naționala mare a României, Valentin a trecut pe rând pe la România Under 18, Under 19 și Under 21.

De altfel, Mihăilă este selecționat pentru Euro Under 21 care va debuta miercuri în România și Georgia, dar accidentarea suferită la meciul cu Elveția îl va lăsa în afara turneului final european (vorbim despre o ruptură musculară).

În anii junioratului a jucat pentru Gaz Metan Finta (2008-2010), Astra Ploiești (2010-2012), CS Casa Bogdan (2012-2014) și Universitatea Craiova (2014-2018).

A făcut saltul spre prima divizie de fotbal a țării din tricoul Universității Craiova, grupare pentru care a jucat în 62 de meciuri (a marcat de 8 ori).

A fost cumpărat de AC Parma în 2020, iar în 2022 a fost împrumutat și la Atalanta (formație din Serie A).

Mai are contract cu Parma până pe 30 iunie 2025, iar atacantul este impresariat de Ioan Becali.

În 2020, Craiova a încasat de pe urma sa 8,5 milioane de euro, după cum preciza la acel moment Mihai Rotaru, patronul grupării din Bănie.

În total, de-a lungul carierei și până în prezent s-au cheltuit 9,6 milioane de euro (conform Transfermarkt) pentru cumpărarea sau împrumutul lui Mihăilă la (și de la) echipele pentru care a evoluat.

Valentin Mihăilă: 23 de ani, 1,80 metri înălțime, club actual: AC Parma.

Valentin Mihăilă după dubla cu Elveția: „Aveți încredere în noi”

„Am jucat destul de slab, dar cu toţii ştim că Elveţia este o forţă a Europei, se califică la Campionate Mondiale şi Europene, iar în a doua repriza am prins încredere.

Probabil ca s-au mai relaxat puţin şi apoi am prins noi al doilea gol şi am reuşit să egalăm. Dar cum am spus, şi vreau să fac aşa... să dau un semn, pentru că... suntem o echipă mică, cum spun toţi.

Aveţi încredere în noi pentru că alţii nu aveţi. Dacă aveaţi alţii, de ce nu chemaţi alţii? Credeţi în noi pentru că dacă n-am fi noi, ar fi alţii şi poate...

Vreau să aveţi încredere în noi pentru că până la urmă toţi vrem să ne calificăm la Euro şi toţi ne bucurăm dacă suntem la Euro. Nu ne mai criticaţi.

Am auzit critici pentru că ne-am bucurat că s-a anulat golul. Dar ce voiaţi să facem? Să plângem? Dacă dădeam noi un gol era 1-0 pentru noi şi câştigam noi! Ce-aţi vrea să facem să nu ne bucurăm că se anulează golul? N-am înţeles treaba asta.

Când am intrat, Mister (n.r. Edi Iordănescu) mi-a spus să iau acţiuni individuale, pentru că asta mă reprezintă şi să am încredere pentru că putem marca. Până la urmă s-a dovedit că a fost ok această alegere.

Am jucat slab în seara asta, poate şi în Kosovo, dar trebuie să aveţi încredere în noi! Noi suntem România, suntem români cu toţii, nu trebuie să-i criticaţi, trebuie să fiţi alături de noi din primul în ultimul minut” - Valentin Mihăilă.

Rezultatele zilei în grupa României din preliminariile Euro 2024

Elveția - România 2-2

Belarus - Kosovo 2-1

Israel - Andorra 2-1

Clasamentul Grupei I

1. Elveția 10 puncte

2. România 8

3. Israel 7

4. Belarus 3

5. Kosovo 3

6. Andorra 1.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus 2-1 / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România 0-0 / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România 2-2 / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.

